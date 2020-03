Samsung zavádza - predáva kompletne odlišné Galaxy S20! A a B produkt

Nie je Samsung Galaxy S20 ako Samsung Galaxy S20. Nová petícia chce aby Samsung zjednotil telefóny. Sú totiž príliš rozličné.

Určite viete, že Samsung už niekoľko generácií predáva svoje vlajkové lode s dvoma rôznymi SoC, resp. čipmi, zjednodušene procesormi – ako hlavným logickým tak grafickým procesorom. V minulosti rozdiel medzi Exynosom, ktorý navrhuje a vyrába sám Samsung, a Snapdragonom od Qualcommu nebýval až taký problém, až doteraz. V posledných telefónoch sú rozdiely medzi čipmi doslova priepastné! Exynos 990 v Galaxy S20 má výkon asi 13.0/W, pričom Snapdragon 865, ktorý sa dodáva do americkej verzie telefónu má výraznejšie vyššiu efektivitu – 19.6/W. Dokonca aj vlaňajší Snapdragon 855 má efektívnosť na úrovni 15/W.

Testy z benchmarkov ukazujú, že rozdiely sú žiaľ výrazne aj v prípade syntetických testov v prospech „amerického čipu“ Snapdragon 865. Rozdiel vo výkone na jedno jadro je asi 8%, avšak v prípade využitia všetkých rozdiel je až 20%! V priemere to býva asi 11%. To ale nie je všetko. Americká verzia údajne v nezávislých testoch dokonca lepšie fotí! Viditeľné rozdiely už boli v predchádzajúcej verzii. Rozdiel je v tom, že americká verzia využíva fotočipy od SONY, pričom tá európska / ázijská využíva vlastné riešenie od Samsungu. Ďalším rozdielom má byť v tom, že európska verzia nefunguje korektne v sieti CDMA a jej nadstavbe, a to je údajne hlavný argument, prečo Samsung využíva v US verzii americké riešenie. V prvom rade je to teda lepšia kompatibilita s americkou sieťou (a implementáciou 5G) a potom samozrejme úspora peňazí. Samsung nemusí kupovať čipy od Qualcommu. Európski zákazníci sú tak čiastočne okrádaní. Ďalšie testy si môžete pozrieť tu.

Vyššie sme naznačili, že rozdiel v čipoch je tiež v efektívnosti, to má ďalší negatívny následok. Európska verzia sa výrazne zahrieva (v určitých testoch až o 20°C) a ešte vydrží kratšie na baterku. Ak ideme do extrému, tak pri veľkom využití procesora, vkladá čip prázdne cykly aby sa schladil, čo znamená zníženie výkonu. Skúste si tipnúť? Výkon oboch čipov síce klesne (platí ako pre grafickú tak pre procesorovú časť), avšak pokles výkonu je výrazne väčší na mobiloch postavených na Exynose. Vo videu v texte sa používateľ sťažuje, že rozdiel v plynulosti operačného systému či vybraných aplikáciách je citeľný a pri zahriatí telefónu už výrazný. Exynos sa dokonca prehrial a hra bola nehrateľná. Mimochodom rozdiel vo výdrži, podľa aplikácie môže byť kľudne 23%, v praxi aj niekoľko hodín, a to už je na zamyslenie...

Samsung by sa mal zamyslieť nad tým, či chce zákazníkom za takéto peniaze ponúkať A-produkt a B-produkt. Samsung S20 Ultra je síce skvelý telefón, ale ako je vidieť, pri honbe za ziskom predáva v Európe b-čkový produkt.

