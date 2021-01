Samsung vyrobí procesor, ktorý má konkurovať Apple A14 Bionic

Samsung nedávno predstavil procesor Exynos 2100, ktorý má mnohé vylepšenia a v testoch Geekbench bodoval podobne ako Qualcomm Snapdragon 888.

Ak však tento model porovnáme s procesorom Apple A14 Bionic, isté rezervy by sme tu stále našli. Napokon aj v porovnaní testov GPU Exynos 2100 ľahko zaostáva za SD888. V súvislosti s tým sa ale na kórejskej sieti objavila správa, že Samsung začína pracovať na ďalšom novom procesore. Cieľom je vyvinúť čipset, ktorý by nielen konkuroval procesoru Apple A14 Bionic, ale aby ho vo výkone prekonal. Kórejskí leakeri, ktorí túto informáciu pustili do sveta tiež odhadujú, že nový Samsung procesor by mohol byť predstavený už v druhej polovici tohto roka.

Zdá sa to ako veľmi ambiciózny plán. Podľa všetkého by mohol Samsung využiť spolupráca so spoločnosťou AMD. Výrazne by mohol byť vylepšený najmä grafický výkon chystaného procesora. Ďalej by malo zrejme dôjsť aj k vylepšeniu spotreby energie a tiež zníženie zahrievania čipsetu. Obe spoločnosti už údajne pracujú na optimalizácii chystaného procesora. Správa na kórejských stránkach tiež naznačuje, že Samsung by v súvislosti s tým mohol zmeniť tohtoročný harmonogram uvádzania nových vlajkových procesorov. Novinky by sme sa tak mohli dočkať napríklad aj pri sérii Galaxy Note.

