Samsung vylepšuje svoje fotografické senzory novou technológiou ISOCELL 2.0

Spoločnosť Samsung teraz predstavila verziu 2.0 svojho slávneho fotografického senzoru ISOCELL, ktorý už prešiel niekoľkými zmenami. Táto technológia, ktorá bola prestavená v roku 2013 a prvýkrát použitá na smartfóne Samsung Galaxy S7, umožnila spoločnosti dostať sa medzi špičku v oblasti fotografických technológií na smartfónoch. Zvláštnosť tohto senzora spočíva v jeho BSI dizajne (Back Side Illuminating), kde sú medzi každým pixelom umiestnené kovové odrazové bariéry, ktoré zabraňujú úniku svetla a tým znižujú svetelné znečistenie medzi jednotlivými pixelmi takmer o 30 percent. Problém bol však v tom, že aj keď tieto bariéry znižovali svetelné znečistenie medzi pixelmi, pohlcovali určitú časť svetla.

Spoločnosť Samsung našla určité riešenie, aj keď ešte nie úplné, už v roku 2018, kedy predstavila technológiu ISOCELL Plus. Kovové bariéry tam nahradila novým materiálom, ktorý obsahoval menej kovu a teda absorboval menej svetla. S technológiou ISOCELL 2.0 však spoločnosť ešte ďalej a z bariér vytvorených novým materiálom úplne odstránila kov. Senzor by teda mal zachytávať oveľa viac svetla ako predtým (čím viac svetla dokáže vstúpiť do senzoru, tým kvalitnejší je výstupný obraz), čo zaistí živšie farby a lepší výkon pri nízkom osvetlení.

Keďže táto technológia dramaticky zlepšuje, koľko svetla dokáže zachytiť každý pixel, môže spoločnosť Samsung každý z týchto pixelov zmenšiť, pričom stále zlepší výsledný obrazový výkon. Bolo by tak možné napríklad zachovať pôvodnú veľkosť senzora, avšak zväčšiť počet pixelov.

Zdroje: Samsung