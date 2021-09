Samsung verí, že skopíruje ľudský mozog do 3D čipových sietí

Samsung verí, že sa mu podarí skopírovať ľudský mozog do 3D čipových sietí.

Juhokórejská spoločnosť Samsung verí, že by sa jej mohlo podariť skopírovať ľudský mozog do 3D čipových sietí. Technologický gigant to chce dosiahnuť prostredníctvom poľa nano-elektród, ktoré by zaznamenávali veľké pole, kde sa spájajú neuróny. Pritom by nano-elektródy zaznamenávali aj silu týchto spojení, ale aj ich polohu. Firma by chcela takto doslova skopírovať a vložiť mozog do elektronickej siete tvorenej pomocou 3D neuromorfných čipov. Výskumníci spoločnosti veria, že kópie mozgov môžeme prenášať napríklad aj na USB kľúčoch.

Vedci chcú pomocou týchto neuromorfných čipov zaznamenať aj silu jednotlivých neurónových spojení, teda každá pamäťová jednotka by mala svoju jedinečnú vodivosť. Výskumný pracovníci spoločnosti dúfajú, že sa prepracujú až k reverznému inžinierstvu mozgu, tak ako pôvodne zamýšľali. Týmto by vedci zároveň mohli povýšiť umelú inteligenciu na úplne inú úroveň, teda by mohla fungovať komplexne ako ľudský mozog. Vedela by sa prispôsobovať rôznym podmienkam, ale aj byť úplne autonómna, dokonca až s vlastným vedomím.

Samozrejme, tento cieľ nebude až taký jednoduchý. Pre predstavu, ľudský mozog má priemerne 100 miliárd neurónov s takmer tisíc-násobkom neurónových synaptických väzieb. To znamená, že Samsung by potreboval približne 100 biliónov pamäťových jednotiek, aby dokázal skopírovať ľudský mozog v danej mierke a to ešte spoločnosť bude potrebovať vyvinúť dodatočne softvér, pre správne fungovanie virtuálneho mozgu. Jednoznačne je to veľká výzva pre každú spoločnosť a zároveň sa s týmto otvoria nové otázky a dilemy.

