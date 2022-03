Samsung už 17. marca predstaví nové smartfóny série A

Už o pár dní uvidíme nové smartfóny série Galaxy A.

Juhokórejský výrobca smartfónov Samsung predstaví už 17. marca 2022 nové smartfóny radu Galaxy A. Bohužiaľ, zatiaľ sa toho veľa nevie, na čo sa môžeme tešiť. Očakáva sa predstavenie smartfónov Samsung Galaxy A53, A33 a A23. Únikov ohľadom týchto zariadení bolo zatiaľ najviac, ale keďže nejde o oficiálne informácie, úniky sa nedajú považovať za dôveryhodné.

Očakáva sa, že smartfón Galaxy A53 bude mať 6,46 palcový FullHD+ AMOLED displej a zatiaľ nešpecifikovaný osem jadrový procesor. Minimálna kapacita úložiska by mala byť 128 GB a maximálna 256 GB. Kapacita batérie by mala dosahovať 4 860 mAh. Galaxy A33 by mal byť dizajnovo podobný lepšie vybavenému súrodencovi, pričom obaja by mali byť zbavení 3,5 mm audio konektora. Najlacnejší model by ma mať 6,6 palcový displej a mal by byť osadený 3,5 mm audio vstupom.

Bohužiaľ, stále ide len o nepotvrdené informácie a ostáva si len počkať na dátum predstavenia nových modelov.

Zdroj: XDA-Developers,