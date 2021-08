Samsung ukázal Galaxy Fold, ktorého displej sa skladá na dva krát

Samsung ukázal nový prototyp skladacieho smartfónu Galaxy Fold, ktorý sa skladá na dva krát. S nedávno predstavenými Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3 spoločnosť aktuálne ani nestíha pokryť vysoký dopyt. Skladateľné smartfóny sú teda pre určitú skupinu zákazníkov rozhodne zaujímavým produktom.

Spoločnosti neustále pracujú na nových spôsoboch využitia flexibilných a skladacích displejov. Najnovší prototyp od Samsungu má názov Samsung Flex In & Out a predstavený bol na udalosti s názvom Meeting for Information Displays (IMID) v Južnej Kórei. Prototyp je vyobrazený na videu len staticky, nevidíme teda priamo ako funguje jeho skladanie. Po plnom rozložení ponúkne 7,2 palcový OLED displej s pomerom strán 18:9.

Zdroj: TechSpot