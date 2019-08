Samsung SSD 6. generácie - Vysoká rýchlosť, nízka spotreba

Prichádzajúce SSD disky novej 6. generácie od spoločnosti Samsung s označením 3D V-NAND sľubujú 10-percentný nárast výkonu a až o 15 percent nižšiu spotrebu energie v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Výrobca to dosiahol novou metódou leptania kanálikov, ktorá zvyšuje počet buniek až o 40% v porovnaní s predchádzajúcou 9-vrstvovou štruktúrou. Samsung sľubuje rýchlosť zápisu pod 450 mikrosekúnd a 45 mikrosekúnd pre čítanie. Novinka je mierená do podnikovej sféry, no využitie nájde nielen v serveroch s vysokou vyťaženosťou ale aj v mobilných zariadeniach budúcej generácie, či v automobilovom priemysle.



Zdroj: Techradar