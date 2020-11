Samsung smartfóny majú opäť problémy, tentoraz s bezdrôtovým nabíjaním

Vlajkové smartfóny Samsungu majú opäť problémy, tentokrát je to S20 Ultra, ktorý mal už hneď po uvedení problém s praskajúcim sklom fotomodulu a taktiež Note 20 Ultra.

Tentokrát však ide o zle fungujúce bezdrôtové nabíjanie. Ako S20 Ultra, tak aj Note 20 Ultra dostali počas uplynulého mesiaca softvérovú aktualizáciu, po ktorej bezdrôtové nabíjanie nefunguje tak, ako by malo. Podľa informácií na stránkach zo zahraničia sa s týmto problémom pri bezdrôtovom nabíjaní stretla veľká skupina používateľov. Zatiaľ sa ho snaží riešiť na oficiálnych i neoficiálnych fórach. Používatelia sa sťažujú na to, že im po aktualizácii prestali fungovať bezdrôtové nabíjačky tretích strán. Aktualizácia ale nemala vplyv na originálne nabíjačky Samsung.

Majitelia telefónov S20 Ultra a Note 20 Ultra hlásia, že bezdrôtové nabíjanie je vždy po niekoľkých sekundách prerušované a nebeží plynulo. Tento problém ale používatelia pred aktualizáciou nemali. Do pátrania po tom, kde by mohla byť chyba sa pustili aj páni z XDA Developers. Tí prišli na to, že problém s bezdrôtovým nabíjaním vyrieši vypnutie NFC. Ide ale o neoficiálne opravu problému. A tá samozrejme nerieši pravú podstatu a príčinu tejto chyby. Tú by mala odstrániť a vyriešiť až oficiálne aktualizácie. Na tu ale používatelia stále čakajú.

Zdroj: GCh