Samsung si patentuje zaujímavý spôsob nabíjania

Aj keď sa kapacity batérií pri mobilných telefónoch za poslednú dobu razantne zvýšili, tak výdrž je stále jedným z hlavných problémov mnohých.

Už sme sa síce dostali mimo klasický „deň používanie a dosť“, ale aj tak sa občas dostaneme do situácie, kedy má používateľ posledných pár percent batérie a celý deň (častokrát) mimo nabíjačky. Powerbanka je síce riešením, ale nenosí ju každý vo vrecku. Kórejci však vymýšľajú nový spôsob nabíjania a dali si patentovať veľmi zaujímavý nápad.

Ide o patent, ktorý naznačuje, že by firma mohla pracovať na veľmi nevšednej možnosti bezdrôtového nabíjania. Také malé „skoro“ perpetuum mobile v podobe špeciálneho prsteňa. Ten by sa nabíjal kinetickou energiou pri pohybe používateľa. Takisto by sa nabíjal aj prenosom tepla. Malá vstavaná batéria by potom bola schopná túto energiu postupne ukladať a mať tak po ruke (doslova) možnosť dobitia telefónu. Avšak dobíjanie by nebolo pomocou káblu, ale bezdrôtovo.

Samozrejme ide stále o patent a k jeho realizácii zostáva Samsungu ešte poriadny kus cesty. Prsteň by pri bezdrôtovom dobíjaní telefónu musel byť v pozícii priamo na nabíjacích cievok v telefóne, ale to snáď s trochou cviku bolo možné zvládnuť. Veľmi ťažko však možno odhadnúť, aká kapacita „powerbanky – prsteňa“ by bola firma schopná ukladať a aká by bola efektivita. Ide však o veľmi zaujímavý nápad, ale či bude napokon zrealizovaný, alebo ide o akýsi „výkrik do tmy“ uvidíme časom… Ale nápad dobrý a podľa nás zaujímavý 😊

Zdroj: GCh