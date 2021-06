Samsung si patentoval smartfón s odnímateľným fitness náramkom

Fitness náramky sa môžu stať súčasťou smartfónov. Samsung si patentoval zariadenie 2v1, ktorým je smartfón, pričom jeho hornú časť je možné oddeliť a použiť ako fitness náramok.

Ohybné displeje sa majú v budúcnosti vyskytovať v zariadeniach čoraz častejšie. Mali by sme sa stretnúť s displejmi, ktoré sa budú dať tvarovo prispôsobiť podľa účelu využitia. Môže to viesť k vzniku inovatívnej nositeľnej elektroniky a to nielen náramkov, ale aj oblečenia. Nový únik naznačuje, že spoločnosť Samsung sa na flexibilné displeje pripravuje novými patentom.

Patent pochádza z 22. júna 2021 a figuruje v ňom smartfón, ktorý obsahuje sekundárny displej. Ten sa dá odpojiť a použiť ako náramok. Keď sa používateľ rozhodne nenosiť ho, môže ho zapojiť naspať. Takéto zariadenia však pravdepodobne tak skoro na trhu neuvidíme, všetko závisí od rýchlosti vývoja ohybných displejov a riešení problémov, ktoré pri vývoji vznikajú, ako napr. ich odolnosť.

Zdroj: Notebookcheck

Obrázok: 91Mobiles