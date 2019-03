Samsung S10+ je najvýkonnejším android telefónom

AnTutu na svojich stránkach aktualizoval rebríček výkonu android telefónov za mesiac február. Prvé miesto v ňom obsadil novo vydaný telefón od Samsungu S10+. V hodnotení predbehol až o 27 000 bodov Honor V20. Nejde tak o veľmi tesný rozdiel a dá sa očakávať, že výsledné skóre S10+ časom ešte porastie. Samsung so svojim procesorom Exynos 9820 sa teda ujal vedenia a predbehol tak konkurenčný čip od firmy Huawei - Kirin 980. Zmena na prvom mieste zrejme nenastane ani s príchodom nového telefónu od spoločnosti Huawei P30. Ten bude vybavený rovnakým čipom Kirin 980 ako ostatné TOP modeli od spoločnosti Huawei. Ten má, ale v prvej päťke stále najväčšie zastúpenie. Jeho zariadenia obsadzujú štyri z piatich priečok. Zmena v počte obsadení prvých päť priečok by mohla nastať, keď sa do výsledkov dostane model od Samsungu S10. Ten je poháňaný rovnakým procesorom ako S10+ - Exynos 9820.

Celkovým kráľom mobilných telefónov naďalej ostáva iPhone XS od spoločnosti Apple so skóre 356 466 bodov.

ZDROJ: ANTUTU