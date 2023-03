Samsung to s vývojom procesorov nevzdáva

Výrobca nechce nič nechať na náhodu a na reálne predstavenie si počkáme ešte pár rokov.

Podľa internej informácie, mala juhokórejská spoločnosť Samsung zostaviť tím ľudí, ktorý majú pracovať na vývoji nových procesorov. Vývoj nových procesorov by mal byť presne na mieru samotnej spoločnosti Samsung. To by samo o sebe nebolo až také "zaujímavé" ako to, že výrobca smartfónov nechce mať nové procesory postavené na platforme ARM. Výrobu nových procesorov by mala mať dcérska spoločnosť Samsungu - Samsung Electronics. Mala by existovať šanca, že nové CPU by sa mohli objaviť aj v prémiových smartfónoch výrobcu.

Snaha o výrobu vlastných procesorov by mala mať základy ešte v projekte Mongoose, ktorý prebiehal v americkom meste Austin (Texas). Napriek tomu, že jadrá procesora fungovali dobre, projekt mal problém s prehrievaním, čo je pri mobilných CPU nežiadúce. Spoločnosť Samsung teda pokus o vlastné výkonné procesory nevzdáva a kým teraz používa vo svojich prémiových smartfónoch Qualcomm CPU, v budúcnosti chce mať svoje vlastné. Výrobca smartfónov by tak mohol dosiahnuť lepšiu optimalizáciu zariadení a dosiahnuť lepší výkon. Nové procesory by mali byť predstavené počas roka 2027. Fanúšikovia značky by sa nemali spoliehať, že použitie CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen X bude vždy pravidlom.

Zdroj: GSMArena,