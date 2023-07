Samsung predstavil novinky Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, hodinky Watch6 a tablety Galaxy S9

"Choď do Flipu" je heslo, ktorým Samsung láka na dnešné predstavenie noviniek. Na trh tak prichádza piata generácia skladacích smartfónov Galaxy Z Flip 5 a Galaxy Z Fold 5. Popri nich Samsung predstavil aj nové tablety Galaxy S9, S9+ a Ultra, a ďalšiu generáciu smart hodiniek Galaxy Watch6.

Samsung Galaxy Z Flip 5 a Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Piata generácia prináša oproti predchodcom niekoľko vylepšení. Najviac viditeľným vylepšením je obrazovka na vonkajšej strane. Tá sa generáciami postupne zväčšovala z malého náhľadového okienka až na farebný plnohodnotný displej s uhlopriečkou 3,4". V hlavnej úlohe sú widgety, ktoré umožňujú prístup ku kontaktom, počasiu či notifikáciám. Väčšia obrazovka je perfektným pomocníkom pri snímaní selfie fotiek a videí.

Samsung prislúbil aj možnosť odpisovania na správy a tiež ponechal prístup k vývoju widgetov aj pre vývojárov tretích strán, čo v budúcnosti prinesie ďalšie možnosti využitia vonkajšieho displeja.

Zmien sa dočkala aj konštrukcia pántu. Ten disponuje odolnosťou IPX8, teda je ponoriteľný pod vodu, avšak stále chýba odolnosť voči prachu. Samsung medzigeneračne vylepšil odolnosť voči prachu, avšak úplnú odolnosť zaručit zatiaľ nevie. Vďaka prpracovanej konštrukcii pántu k sebe obe polovice smartfónu priliehajú po celej ploche a celková hrúbka sa znížila o 2 milimetre na celkom príjemných 15,1 mm. To možno na prvé počutie neznie ako veľká zmena, no v praxi sa Z Flip 5 o niečo lepšie nosí vo vrecku a celkovo smartfón pôsobí o čosi kompaktnejšie.

Hlavný displej zostal prakticky bezo zmien. Miesto, kde sa ohýba obrazovka je stále viditeľné, ale v praxi ničomu neprekáža. Podstatného vylepšenia sa dočkali aj fotoaparáty, ktoré sú vyrobené podobnou technológiou, ako tie v aktuálnom top modeli S23. Očakávať tak môžeme vyššiu citlivosť, viac detailov a celkovo podstatne lepšie zábery.

Po hardvérovej stránke stavil Samsung na to najlepšie, čo má aktuálne k dispozícii, a to procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Jedná sa o vylepšenú verziu, ktorú výrobca Qualcomm exkluzívne doplnil a vylepšil pre potreby Samsungu.

Samsung nezabudol ani na originálne príslušenstvo v podobe ochranných obalov.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Hlavným lákadlom Z Fold 5 je podľa očakávaní obrovský displej. Vnútorná obrazovka má uhlopriečku 7,6" a je prakticky štvorcového tvaru. Hlavnou témou je pracovné nasadenie a multitasking - práca s viacerými oknami súčasne, presúvanie obsahu medzi aplikáciami ale aj práca s perom. Nechýba možnosť fotografovania pomocou hlavných kamier a využitia sekundárnej obrazovky ako náhľadu.

Aj v prípade Z Fold 5 prišlo na vylepšený kĺb, ktorý rovnako ako Flip disponuje odolnosťou IPX8. Rovnako došlo aj na redukciu hrúbky oproti Z Fold 4 až o hodnotu 2,4 mm na hrúbku 13,4 mm. Vďaka tomu pôsobí Z Fold 5 v zloženom stave o čosi kompaktnejšie.

Rovnako ako pri Z Flip 5, je aj pri Z Fold 5 stále viditeľný ohyb obrazovky, najmä pri pohľade proti odleskom.

Vysoký výkon zabezpečuje opäť procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Tu však Samsung zapracoval aj na vylepšenom chladení typu vapor-chaber, ktoré má o 38% väčšiu veľkosť oproti predchodcovi, vďaka čomu by nemalo dochádzať k prepadom výkonu z dôvodu prehrievania. Z Fold 5 má tak navýšené takty CPU o 18%, GPU o 32% a NPU (AI jednotka) o 25% oproti štandardnému Snapdragonu 8 Gen 2.

Pre Z Fold 5 Samsung poskytuje aj originálne príslušenstvo v podobe krytov s rôznymi funkciami, ako stojan či držiak na pero S-Pen.



Ceny, predobjednávky a bonus

Pri predobjednávke noviniek Z Flip 5 a Z Fold 5 ponúka Samsung rôzne bonusy ako je väčšia kapacita pamäte za cenu nižšej, výkupný bonus za staré zariadenie a službu Galaxy Premier Service, ktorá kryje poškodenie zariadenia (so spoluúčasťou), na 1 rok zadarmo. Predobjednávky sa začínajú už dnes a prvé zariadenia budú dostupné od 11. augusta.

Vďaka výkupným bonusom môžete získať zľavu až 875 € na Galaxy Z Fold 5 pri odovzdaní predošlého modelu Z Fold 4. Kompletné podmienky a bonusy nájdete priamo na stránke Samsungu - Z Flip 5 a Z Fold 5.

Špecifikácie Z Flip 5

Špecifikácie Z Fold 5

Samsung Galaxy Watch6 a Watch6 Classic

Generačnej obmeny s dočkali aj hodinky Galaxy Watch. Tie sú dostupné v modernom dizajne a 40 mm alebo 44 mm prevedení Watch 6. Pre milovníkov klasického dizajnu je k dispozícii verzia Watch6 Classic v 43 mm a 47 mm prevedení. Hodinky sú postavené na platforme Exynos W930 a vlastnom operačnom systéme WearOS.

Oproti predchádzajúcim modelom prinášajú tenšie rámiky a väčšie obrazovky s veľkosťou 1,3" resp. 1,5" a dlhšiu výdrž na jedno nabitie 30 resp. 40 hodín pri zapnutom alebo vypnutom Always-On-Display.

Hlavnou témou alebo zameraním hodiniek je zdravie, monitorovanie telesnej aktivity a parametrov používateľa a zdravý spánok, ktorý je základom zdravého životného štýlu. Nechýba snímanie EKG, krvného tlaku, monitorovanie nepravidelného tepu, telesnej teploty ale aj zloženie tela (pomer tuku, svalov, vody).

Nástupcu sa zatiaľ nedočkali hodinky Galaxy Watch5 Pro. Tie zostávajú naďalej v ponuke pre tých, ktorí vyžadujú dlhú výdrž a odolnosť pri outdoorových aktivitách. Na ich nástupcu príde s najväčšou pravdepodobnosťou až v nasledujúcom roku.

Ceny, predobjednávky a bonusy

Rovnako ako pri smatfónoch, ponúka Samsung bonus za výkup starších hodiniek Galaxy Watch a tiež službu Galaxy Premier Service na 1 rok. Pre podrobné info vás opäť odkážem na web Samsungu.

Špecifikácie

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ a S9 Ultra

Tablety dostali rovnako ako smartfóny novú generáciu procesorov Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. V rámci vylepšenia pribudla certifikácia IP68, teda úplná odolnosť voči prachu a ponoreniu do vody. Rovnakú odolnosť dostalo aj pero S-Pen, ktoré je súčasťou balenia.

Pre náročnejších používateľov pripravil Samsung aj vylepšené pero S Pen Creator Edition. To má drsnejší povrch pre lepší úchop, možnosť výberu tvrdšieho alebo mäkšieho hrotu pre pohodlnejšie kreslenie alebo jednoduchšie písanie, a možnosť naklopiť pero do väčšieho uhla.

Tablety Galaxy Tab S9 budú dostupné v uhlopriečkach 14,6", 12,4" a 11" so 120 Hz Dynamic AMOLED displejom. Nechýba podpora multitaskingu, rozšírenie DeX, funkcia Second Screen a podpora kreatívnych aplikácii ako Luma Fusion na strih videa, Clip Studio Paint pre maľovanie a kreslenie a ArcSite pre zobrazenie CAD nákresov.

Veľmi zaujímavým doplnkom, ktorý bude možné dokúpiť, je ochranný obal s matnou plochou na písanie. Obal samozrejme slúži aj ako ochranný kryt na obrazovku. Hrot pera sa na ňom kĺže oveľa menej ako na hladkom displeji a písanie je tak oveľa prirodzenejšie, podobne ako na papieri.

Ceny, predobjednávky a bonusy

Aj pri tabletoch ponúka Samsung bonus za odpredaj starého tabletu a službu Galaxy Premier Service. Kompletnú ponuku a podmienky nájdete na webe Samsungu.

Špecifikácie