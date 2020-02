Samsung predstavil ďalší skladací smartfón, čo ponúkne?

Samsung predstavil popri novej tohtoročnej sérii S20 aj nový skladací telefón – Galaxy Z Flip. Po fiasku so skladacím „Fold“ modelom prichádza druhá šanca. Dosiahne druhý model úspech?

Výrobca zariadenie prezentuje ako smartfón so skladacím skleneným displejom, ktorý ohýba fyzikálne zákony – 6,7“ displej sa v zloženom stave zmestí do každej dlane. Medzi prednosti patrí konštrukcia skrytého kĺbu a celkom nové, na mieru urobené používateľské rozhranie. Zdá sa, že takto vyzerá začiatok novej dekády, ktorá bude patriť skladacím smartfónom. Ale to samozrejme ukáže budúcnosť. Budú tieto telefóny úspešné? Presadí sa Samsung, alebo Motorola so skladacím modelom Razr?

Pripomeňme, že skladací telefón bude na Slovensku k dispozícii od 21. februára v dvoch farebných prevedeniach – v čiernej (Black Mirror) a fialovej (Purple Mirror). Zákazníci si môžu smartfón predobjednať už teraz za odporúčanú cenu 1480 eur. Výrobca svojich budúcich majiteľov uisťuje a deklaruje, že sa mechanického poškodenia displeja nemusia báť, keďže súčasťou záruky je aj ročné poistenie smartfónu (avšak aj toto má akési „ale“) – zákazník má nárok na jednu poistnú udalosť so spoluúčasťou 109 eur.

Kategóriu skladacích smartfónov založil model Galaxy Fold, s ním začala nová éra. Nie však veľmi úspešne. Model mal veľa chýb a to najmä konštrukčných, na viackrát sa odkladal ich predaj a modely sa znovu-opravovali aby boli lepšie. Galaxy Z Flip predstavuje krok do novej dekády, je to prvý model série Z a predpokladáme, že aj za zmenou názvu je chuť odlíšiť sa od predchádzajúceho skladacieho telefónu s iným názvom. A ktovie, možno výrobca bude telefóny podobne ako sériu „S“ a „Note“ priebežne vylepšovať každý rok.

Skladací telefón ponúkne osemjadrový procesor Qualcomm Snapdragon 855+, 256GB vnútornú pamäť bez možnosti rozšírenia, 8GB RAM, dvojicu fotoaparátov (12 + 12 MPx) a hmotnosť zariadenia sa zastavila na 183 gramoch. Zaujímavosťou sú rozmery – v zloženom stave to je 87×74×17 mm a v rozloženom stave 167×74×7 mm. Displej je typu Super AMOLED a má podporu HDR10+. Smartfón používa operačný systém Android 10 s nadtsavbou výrobcu OneUI. Predpredaj nového štýlového smartfónu pripomínajúci konštrukciou známe véčka z minulosti odštartovali operátori na Slovensku: Telekom (v oboch farbách) a O2 (iba v čiernej farbe), Orange ho v ponuke zatiaľ nemá.

