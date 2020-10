Samsung po vzore Apple taktiež nepribalí ku Galaxy S21 nabíjačky

Ako bolo očakávané a informovali sme už v júli, keď sa jeden veľký výrobca smartfónov rozhodne spraviť zmenu v balení svojich smartfónov, ostatné spoločnosti sa prispôsobia. Tak to je aj v prípade ukončenia pribaľovania nabíjacích adaptérov a slúchadiel ku svojim mobilným telefónom. Podľa doterajších správ sa tak po vzore spoločnosti Apple rozhodol aj Samsung a práve séria Galaxy S21 by mala byť prvou bez pribalenej nabíjačky a slúchadiel, presne ako to je pri modeloch zo série iPhone 12 od Applu.

Časy kedy sa výrobcovia predbiehali, kto poskytne ku svojim produktom čo najhodnotnejšie príslušenstvo, sú zdá sa preč. Podľa správy priamo z juhokórejských médií Samsung bude naďalej pribaľovať aspoň kompatibilný USB-C kábel. Stále nie je jasné či pôjde o všetky plánované modely zo série S21 alebo len o niektoré z nich. Predstavený by mal byť bežný model Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra.

Špekuluje sa, že dôvodom prečo Apple nepribaľuje okrem nabíjačky aj drôtové slúchadlá je práve snaha podporiť predaj ich bezdrôtovej alternatívy, ktorá sa predáva samostatne už dlhšie. Faktom je, že aj doteraz máloktorý výrobca dodal iný ako štandardný adaptér s nižším výkonom. Teda pre využitie plného potenciálu rýchleho nabíjania nových smartfónov ho bolo treba zakúpiť samostatne.

Zdroje: Wccftech, Chosun

Obrázok: Samsung