Samsung plánuje v 2025 vydať snímač s rozlíšením 576 Mpx, vyšším ako ľudské oko 

Vnímanie ľudského oka zodpovedá približne 500 Mpx, Samsung to chce prekonať novým senzorom. Ten by mal byť realitou okolo roku 2025 a mať rozlíšenie až 576 Mpx. Tieto informácie sa objavili na tajných snímkach z prezentácie spoločnosti na udalosti, ktorú organizovala SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International).

Snímok zachytáva proces vývoja senzorov spoločnosti Samsung od roku 2000 po 2021, pričom sa tu nachádza aj predpoklad vývoja pre obdobie okolo roku 2025.

Mohlo by sa zdať, že tieto senzory poputujú napr. do fotoaparátov v smartfónoch, spoločnosť však pre ne bude mať pravdepodobne iné využitie. Najprv by sa takéto senzory mali začať využívať hlavne v autonómnych vozidlách, pre efektívnejšie vnímanie diania okolo nich.

Zdroj: Notebookcheck