Samsung možno budúci rok vydá pokačovateľa série Note

Samsung chce pravdepodobne pokračovať vo výrobe série Note.

Juhokórejský výrobca smartfónov a nielen nich - Samsung, tento rok síce nepredstaví nový model série Note, ale to neznamená, že ide o koniec tejto ikonickej smartfónovej rady. Samsung totiž nebol schopný pre ťažkosti s výrobou predstaviť dva rôzne vlajkové smartfóny pre tento rok. Ako sa nedávno vyjadril šéf pre divízie smartfónov - DJ Koh, séria Note je pre spoločnosť stále prioritou, pričom načasovanie predstavenia sa môže zmeniť, ale je skôr pravdepodobné, že sa to stane až budúci rok.

Ohrozenie smartfónov Samsung Galaxy Note prišlo hlave po ohlásení polovodičovej krízy, ktorá podľa spoločnosti ovplyvnila vydanie nového smartfónu. Technologický gigant zároveň nechce ohroziť vývoj a výrobu pokračovateľa rodu. To znamená, že doterajšie informácie o ukončení tejto populárnej série boli len fámou. Samsung má teda naďalej v pláne vyrábať zariadenia Note, a to popri sérii S a novej sérii Fold.

To, čím prekvapí nové zariadenie je síce ďalekou hudbou budúcnosti, no je však takmer isté, že fanúšikovia tejto série smartfónov si určite prídu na svoje. Predsa len ide o špičkové zariadenia, ktoré vynikajú so spojením pera S Pen a práve vďaka nemu vytŕčajú z radu.

