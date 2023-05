Samsung má údaje nakupovať OLED panely od LG

Peklo zamrzlo! Samsung má údajne v pláne vstúpiť na trh s OLED TV.

Juhokórejská spoločnosť Samsung sa dlhé roky vyhýba masovej výrobe televízorov s OLED technológiou. Podľa spoločnosti by boli tieto TV drahšie, ako napríklad televízory s QLED technológiou. Preto ich spoločnosť vyrába len na použitie v smartfónoch. Lenže peklo asi zamrzol a spoločnosti Samsung a LG mali údajne uzavrieť dohodu. V tomto prípade by mal bývalý výrobca smartfónov dodávať WOLED panely Samsungu. Prvá dodávka by mala prebehnúť už v tomto štvrťroku.

Dcérska spoločnosť LG - LG Display má dodať Samsungu počas budúceho roka 2 milióny WOLED panelov. V roku 2025 to má byť 3 milióny panelov a v roku 2026 až 5 miliónov. Spočiatku by mal dodávateľ doručovať WOLED panely vo veľkostiach 77 palcov a 83 palcov. Prečo došlo k dohode? Pravdepodobne za to môže rastúca konkurencia v podobe čínskych výrobcov televízorov, ktorí sú schopní "podliezť" cenou zabehnuté spoločnosti.

Podľa prieskumu spoločnosti Omdia má Samsung tržný podiel medzi TV s OLED panelmi približne na úrovni 6,1 percenta. Naproti tomu LG má až 54,6% tržný podiel. Na druhom mieste je japonská spoločnosť Sony s 26,1 percentami. Pravdepodobnou snahou Samsungu bude predbehnúť Sony. Dohoda by samozrejme pomohla aj spoločnosti LG, ktorá je už dlhšiu dobu v strate.

Zdroj: Engadget,