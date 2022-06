Samsung končí s výrobou LCD panelov

Spoločnosť sa chce plne orientovať na výrobu OLED a Quantum Dot panelov.

Juhokórejská spoločnosť Samsung mala podľa Korea Times urýchliť ukončenie výroby LCD panelov a to aj napriek tomu, že k ukončeniu výroby malo prísť až ku koncu tohto roka. Výrobca teda urýchlil koniec o takmer šesť mesiacov. k zastaveniu výroby malo prísť už v roku 2020, lenže spoločnosť bola nútená odložiť koniec aj vďaka v tej dobe rozbiehajúcej sa pandémii koronavírusu, nakoľko pomocou pandémie vzrástol dopyt po LCD displejoch. Lenže doba sa zmenila a spoločnosť Samsung sa začala plne orientovať na výrobu Quantum Dot a OLED displejov, keďže rastie dopyt po týchto zobrazovacích paneloch.

Ďalším faktorom, ktorý rozhodol v prospech ukončenia výroby je aj narastajúci dopyt po OLED displejoch vo svete smartfónov. Vďaka tomu je aj v tomto segmente na ústupe LCD technológia. Spoločnosť Samsung sa usiluje o spojenie oboch technológii - OLED aj Quantum Dots, pričom prvé "ovocie" si už môžu vyskúšať majitelia monitorov Alienware AW3423DW, MSI MEG 342C a samozrejme aj Samsung Odyssey G8QNB. Napriek ukončeniu výroby by nemali pracovníci pracujúci na výrobe LCD panelov prísť o prácu, ale mali by byť presunutí do závodov, kde sa vyrábajú aktuálne preferované zobrazovacie technológie.

Zdroj: Techspot,