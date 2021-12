Samsung a IBM pracujú na vertikálnych tranzistoroch

Obe spoločnosti pracujú na tranzistoroch, ktoré budú menšie ako 1 nm.

Taiwanská spoločnosť TSMC už budúci rok (2022) spustí výrobu procesorov s 3 nm veľkými tranzistormi, ktoré sa najskôr objavia v procesoroch pre prémiové smartfóny. Lenže výskum a vývoj za ešte menšími tranzistormi pokračuje ďalej, čo je aj prípad dvoch technologických spoločností - IBM a Samsung, ktoré ohlásili na podujatí IEDM v San Franciscu, určité pokroky. Presnejšie ide o nový dizajn vertikálnych tranzistorov.

Aktuálne sú tranzistory v polovodičových súčiastkách umiestnené vertikálne na povrchu kremíkovej platne, pričom aj prúd v tranzistoroch nasleduje ich smer uloženia. Oproti tomu, tranzistory s efektom vertikálneho transportného poľa (Vertical Transport Field Effect Transistors - VTFET), sú umiestnené v polovodičovej súčiastke kolmo a prúd tak tečie vertikálne.

Samsung aj IBM rovnako tvrdia, že týmto dizajnom rozšíria Moorov zákon pod jeden nanometer a obídu obmedzenia výkonu. Nový dizajn má zároveň napomôcť menšiemu plytvaniu energiou a prispieť k väčšiemu toku prúdu. Procesory vyrobené pomocou VTFET technológie, by mali ponúknuť až dvoj-násobný nárast výkonu, s 85 percentnou úsporou energie, oproti aktuálne používanej FinFET technológii. Obe spoločnosti vyhlasujú, že vďaka novej technológii výroby by mohli smartfóny vydržať až týždeň na jedno nabitie.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa nový dizajn dostane do výroby, ale nie sú to jediné spoločnosti, ktoré chcú pokoriť hranicu 1 nanometra. Výrobca procesorov Intel tiež usilovne pracuje na pokorení tejto méty, pričom k predstaveniu by malo prísť v roku 2024. Intel chce pokrok dosiahnuť pomocou uzla Intel A20 a tranzistormi RibbonFET.

Zdroj: Engadget,