Samsung Galaxy Z Flip 3 zrejme príde so 120 Hz displejom

Spoločnosť Samsung tento rok rozšírila svoje portfólio o dva skladacie telefóny, zatiaľ čo prvý model Z Flip bol predstavený vo februári, druhý Z Flip 5G v lete.

Očakáva sa, že v budúcom roku bude uvedený ich nástupca, avšak podľa únikov nedostane názov Z Flip 2, ale Z Flip 3. Prečo? Leakeri odhadujú, že táto zmena mena na Z Flip 3 môže vychádzať z toho, aby došlo k zladeniu názvov so skladacím modelom Z Fold. Ten totiž bude predávaný ako Z Fold 3. Dodajme ešte, že podľa informácií zo začiatku tohto mesiaca by mal byť Z Flip 3 predstavený v lete 2021.

Leaker sa zameral na displej Z Flip 3. Tvrdí, že bude mať AMOLED displej s obnovovacou frekvenciou až 120 Hz. Rámčeky okolo neho by mali byť užšie a celkovo by mala obrazovka zodpovedať parametrom vlajkových lodí, ako sú Z Fold 2 a alebo Note 20 Ultra. Leaker si tiež myslí, že chystaný telefón by mohol byť lacnejší, ale konkrétnu cenu nezmieňuje. Z ďalších únikov sa dozvedáme, že vnútorný displej by mal mať uhlopriečku 6,9“, kapacita batérie sa bude pohybovať medzi 3700 až 3800 mAh. Ako vždy, v prípade leakerov a únikov treba brať všetko s rezervou.

Zdroj: GCh