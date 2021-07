Samsung Galaxy Watch4 Classic sa objavujú na uniknutých fotografiách

Samsung plánuje predstavenie svojich nových smart hodiniek Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic prostredníctvom udalosti Galaxy Unpacked, ktorá prebehne 11. augusta. Už dnes sa však môžeme pozrieť na uniknuté fotografie verzie Classic.

Samotné hodinky budú mať otočný rámik a dve tlačidlá na pravej strane. Unikli fotografie dvoch farebných variant, dostupné by však mali byť podľa predbežných informácii až tri kombinácie.

Podľa neoficiálnych informácii by mal hodinky poháňať procesor Exynos W920 a mali by byť dostupné v troch veľkostiach – 42 mm, 44 mm a 46 mm. Mali by bežať na systéme One UI Watch, založenom na Google Wear OS a poskytnúť napr. GPS, monitorovanie tlaku, spánku a prejdených krokov.

Zdroj: GSMArena