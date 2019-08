Samsung Galaxy Watch Active 2 - Konkurent pre Apple Watch 4?

Nie je tomu tak dávno, čo spoločnosť Samsung predstavila svoju prvú verziu týchto inteligentných športových smart-hodiniek a už tu máme ich nástupcu s názvom Galaxy Watch Active 2 a to hneď v dvoch verziách: menšia 1,2-palcová verzia s priemerom 40 mm a väčšia 1,4-palcová verzia s priemerom 44 mm.

Od svojho predchodcu sa Galaxy Watch Active 2 výzorovo príliš nelíšia, no prinášajú viacero noviniek. Pôvodnú otočnú lunetu z 1. generácie nahrádza po obvode dotykový otočný rám využiteľný na pohodlný pohyb v prostredí One UI. Ďalej tu máme LTE pripojenie, detekciu pádu, senzor srdcového tepu a vyhodnocovanie EKG (ktorý poznáme napr. z Apple Watch), vylepšené sledovanie spánku, či funkciu "My Style", ktorá vám vyberie farbu ciferníka podľa Vášho aktuálneho outfitu. Novinka podporuje až 39 rôznych športových aktivít.

Displej využíva Super AMOLED technológiu. "Pod kapotou" stále ostáva 1,15 Ghz procesor Exynos 9110, ktorému sekunduje 768 MB RAM (v prípade LTE verzie je to až 1,5 GB RAM). Oba modely majú 4 GB vnútorné úložisko. Vylepšenia sa dočkala aj batéria, ktorá má v prípade 40 mm modelu kapacitu 247 mAh a v prípade 44 mm modelu až 340 mAh.

Hodinky budú dostupné vo viacerých prevedeniach. Pre športovcov odľahčený hliníkový rám, no a pre fajnšmekrov zasa nehrdzavejúca oceľ s koženým remienkom.

Na slovenskom trhu budú Galaxy Watch Active2 dostupné od 13. septembra v čiernej, striebornej alebo ružovo-zlatej farbe s cenovkami 299€ (40 mm verzia) a 319€ (44 mm verzia). O mesiac neskôr by sa k nim mala pridať s ešte vyššou cenou 469€ aj LTE verzia.

Zdroj: The Verge, Samsung