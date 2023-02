Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+ a S23 sú oficiálne predstavené. Konkurenciu chcú poraziť v efektivite

Po roku nastal opäť čas na obmenu modelového radu Galaxy S, ktorý predstavuje vrchol ponuky kórejského giganta Samsung. Ten podľa očakávaní pokračuje v nastolenom číslovaní a tak novinky dostali označenie Galaxy S23. Na scénu prichádzjú opäť tri modely, ktoré sa líšia veľkosťou a hardvérovou výbavou.

Vďaka uniknutým údajom nie sú názvy, parametre ani vzhľad noviniek pre mnohých veľkým prekvapením. Základným modelom, ak sa to tak dá nazvať, je model Galaxy S23, ktorý isto zaujme priaznivcov kompaktnejších smartfónov a je zároveň aj cenovo najdostupnejší,

Galaxy S23+ prináša o niečo vačší displej a vrcholom ponuky je Galaxy S23 Ultra, v ktorom nájdete tie najlepšie a najnovšie technológie, ktoré aktuálne Samsung ponúka.

V menej udržateľnosti a ekológie

Ekológia a udržateľnosť je u nás aj vo svete veľkou témou a gigant ako Samsung nemôže zostať bokom. Oproti minuloročným modelom obsahujú novinky dvojnásobný počet recyklovateľných častí a plasty použité pri výrobe pochádzajú z 80% z recyklovaných zdrojov. Z recyklovaných materiálov sú aj hliníkové komponenty a dokonca aj krycie sklo Gorilla Glass Victus 2, na ktorého výrobe sa podieľa v priemere 22% recyklovaného obsahu.

V rámci udržateľnosti sa Samsung rozhodol modelom Galaxy S23 poskytnúť dlhoročnú podporu v podobe 5 rokov bezpečnostných aktualizácii a upgrade na 4 generácie Androidu a rozhrania OneUI. Asi nikoho neprekvapí, že papier použitý v balení je 100% recyklovaný a na väčšine trhov (okrem USA a peru) zmizlo dodatočné plastové balenie.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy pre lepšiu efektivitu a výdrž

Keď Qualcomm ohlásil koncom minulého roka novú generáciu SoC Snapdragon 8 Gen 2 s podporou 200MP fotoaparátov, bol to práve Samsung, ktorý predstavil 200MP snímač pre smartfóny. Nový Snapdragon je tak praktický ušitý na mieru Samsungu. V prípade vlajkových modelov S23, S23+ a S23 Ultra je dôležité si všimnúť ešte označenie "for Galaxy". To naviac pridáva niekoľko exkluzívnych vylepšení a optimalizácii, ktoré budú dostupné iba pre Samsung. Vyššia efektivita tak má mať za následok citeľné zlepšenie výdrže na batériu. Exkluzivitou je aj schopnosť verzie "for Galaxy" súčasne spracúvať obraz zo všetkých fotoaparátov súčasne a vďaka rýchlejšej neurálnej jednotke NPU tak dokáže prepínať medzi jednotlivými fotoaparátmi plynulo a bez farebných skokov.

200MP fotoaparát pre Galaxy S23 Ultra, nový 50MP snímač pre S23 a S23+

Hoci Galaxy S23 Ultra nie je prvým smartfónom s 200MP snímačom, Samsung si ponechal určitú exkluzivitu pre svoj top model. Snímač použitý v modeli Ultra používa oproti snímačom predávaným konkurencii inú štruktúru pixelov a pri tzv. pixel binningu (spájanie okolitých pixelov) dokáže zoskupiť až 16 pixelov. Pixel binning je automatický a deje sa postupne so zhoršujúcimi sa svetelnými podmienkami. Zoskupiť je tak možné 4 (2x2), 9 (3x3) alebo 16 (4x4) okolitých pixelov, pričom postupne klesá rozlíšenie pre lepší svetelný zisk z 200MP na 50MP, 22MP a 12MP.

V úzadí nezostali ani modely Galaxy S23 a S23+, hoci si zachovali "iba" 50MP hlavný snímač. Ten dostal oproti minuloročným modelom niekoľko vylepšení a vyššiu citlivosť.

Pre priaznivcov selfie je k dispozícii vylepšená predná kamera s rozlíšením 12MP pre model Ultra a 10MP pre ostatné modely, s podporou Super HDR a zvýšenou snímkovou frekvenciou na 60 fps.

Expert RAW, Astrography, 8K video a 360°Audio záznam

Pre úplných nadšencov je k dispozícii možnosť snímať fotografie súčasne vo formáte JPEG + RAW a to až do rozlíšenia 50 MP cez aplikáciu ExpertRAW. Novinkou je aj snímanie nočnej oblohy, ktorú Samsung pomenoval ako Astrography. Sľubuje úchvatné zábery hviezd a mliečnej dráhy.

Pri zázname videa možnosť snímania v 8K 24p a 8K 30p, prípadne v 4K až v 60 snímkoch za sekundu v HDR. Pri zázname videa je možné využiť duálny optický stabilizátor, ktorý dokáže kompenzovať až +/-3° pohybu, čím perfektne stabilizuje video.

Posun sa udial aj pri zázname zvuku, ktorý je možné snímať pomocou pripojených slúchadiel Galaxy Buds2 a dosiahnuť tak 360° zvuk.

Displej, veľkosť a batéria

Rozmery nových Galaxy S23 Ultra, S23+ a S23 prakticky nezmenili, rovnako aj displeje majú rovnaké uhlopriečky 6,8", 6,6" a 6,1". Model S23 Ultra dostal rozlíšenie QHD+, zatiaľ čo zvyšné dva FHD+. Samozrejmosťou je použitie OLED displejov Super AMOLED 2X s variabilnou frekvenciou až 120 Hz.

Do ruky tradične padne najlepšie najmenší model Galaxy S23. A nechýba veľa, aby sa dal ovládať aj jednou rukou.

Všetky tri modely používajú nové krycie sklo Gorilla Glass Victus 2 na prednej aj zadnej strane. Oproti predošlej generácii by mal Victus 2 vydržať pád až z výšky 3 metre a má vylepšenú elimináciu odleskov.

Používanie pera S-pen je opäť spojené s modelom Ultra. Samotné pero sa oproti minulému roku nezmenilo a ponúka rovnaké funkcie aj parametre.

V oblasti batérie si polepšili najmä modely S23 a S23+. Tie dostali navrch zhodne po 200 mAh kapacity. Model Galaxy S23 má batériu s kapacitou 3900 mAh, Galaxy S23+ 4700 mAh a Galaxy S23 Ultra až 5000 mAh.

Ceny, dostupnosť a bonusy na predobjednávky

Tohtoročné bonusy nepozostávajú z príslušenstva. Tento rok Samsung stavil na cenové zvýhodnenia, ktoré sú rozhodne zaujímavé. Pri predobjednaní hociktorého smartfónu zo série S23 dostanete automaticky vyššiu pamäťovú variantu za cenu nižšej a v prípade, že prinesiete hocijaký starý telefón na recykláciu, dostanete aj bonus vo výške 120 €. V prípade modelu Galaxy S23 Ultra tak môžete ušetriť veľmi slušných 360 €. Bonus vo výške 120 € platí až do konca februára.

Model Ram / úložisko Cena Zvýhodnená cena Galaxy S23 8 / 128 GB 949 € - Galaxy S23 8 / 256 GB 1009 € 949 € Galaxy S23+ 8 / 256 GB 1199 € - Galaxy S23+ 8 / 512 GB 1319 € 1199 € Galaxy S23 Ultra 8 / 256 GB 1399 € - Galaxy S23 Ultra 12 / 512 GB 1579 € 1399 € Galaxy S23 Ultra 12 / 1 TB 1819 € 1579 €

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny. Bonus 120 € sa uplatňuje samostatne odovzdaním starého telefónu na recykláciu. Smartfóny budú dostupné vo farbách čierna, krémová, zelená a fialová.

Predobjednávky sa začnú expedovať už 6. februára. Spočiatku nebudú dostupné najnižšie pamäťové varianty. Tie pôjdu do predaja až 17. februára po skončení úvodnej akcie vyššej kapacity za cenu nižšej.

Špecifikácie

Samsung Galaxy S23 Ultra

Displej 6,8” Edge QHD+ (17,2 cm)

Dynamic AMOLED 2X

Obnovovacia frekvencia Super Smooth 120 Hz (1~120 Hz)

Obnovovacia frekvencia Touch Sampling Rate 240 Hz v hernom režime

Funkcia Vision Booster Rozmery a hmotnosť 78,1 x 163,4 x 8,9 mm, 234 g Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát 12 MPix

• f2,2, uhol záberu 120˚



Širokouhlý fotoaparát 200 MPix

• f1,7, uhol záberu 85˚



Teleobjektív 10 MPix

• 3x optický Zoom, f2,4, uhol záberu 36˚ Teleobjektív 10 MPix

• 10x optický Zoom, f4,9 uhol záberu 11˚



Predný fotoaparát 12 MPix

• f2,2, uhol záberu 80˚ SoC Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Pamäť 12 GB + 1 TB

12 + 512 GB

8 + 256 GB Batéria 5000 mAh Nabíjanie Káblové nabíjanie: až 65 % za cca 30 min s adaptérom 45 W a káblom 5 A USB-C

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare OS Android 13

One UI 5.1 Siete a konektivita 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth v 5.3 Zabezpečenie Samsung Knox, Samsung Knox Vault Odolnosť proti prachu a vode IP68

Samsung Galaxy S23 +

Displej 6,6” FHD+ (16,8 cm)*

Dynamic AMOLED 2X

Obnovovacia frekvencia Super Smooth 120 Hz (48~120 Hz)

Obnovovacia frekvencia Touch Sampling Rate 240 Hz v hernom režime

Funkcia Vision booster Rozmery a hmotnosť 76,2 x 157,8 x 7,6 mm, 196 g Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát 12 MPix

• f2,2, uhol záberu 120˚



Širokouhlý fotoaparát 50 MPix

• f1,8, uhol záberu 85˚



Teleobjektív 10 MPix

• 3x optický Zoom, f2,4, uhol záberu 36˚



Predný fotoaparát 12 MPix

• f2,2, uhol záberu 80˚ SoC Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Pamäť 8 + 512 GB

8 + 256 GB Batéria 4700 mAh Nabíjanie Káblové nabíjanie: až 65 % za cca 30 min s adaptérom 45 W a káblom 5 A USB-C

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare OS Android 13

One UI 5.1 Siete a konektivita 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth v 5.3 Zabezpečenie Samsung Knox, Samsung Knox Vault Odolnosť proti prachu a vode IP68

Samsung Galaxy S23