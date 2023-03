Samsung Galaxy S23 FE možno nebude

Fanúšikovská edícia nemusí vôbec vzniknúť.

Fanúšikovské edície (FE) prémiových smartfónov spoločnosti Samsung sú veľmi obľúbené, no napriek tomu výrobca pravdepodobne nemá v pláne vyrobiť ďalšie takéto zariadenie. Posledný vyrobený smartfón z tejto edície bol Samsung Galaxy S21 FE. To by znamenalo, že už druhý rok si fanúšikovia smartfón z tejto edície nekúpia. S informáciou prišiel leaker vystupujúci pod prezývkou Roland Quandt na svojom twitterovom účte. Bohužiaľ, dôvod prečo juhokórejská spoločnosť Samsung už druhý rok po sebe nemá záujem takúto edíciu vyrobiť v rámci série S2x, nie je známe.

Na internete sa už objavujú aj protichodné informácie, podľa ktorých by mal výrobca predsa len predstaviť fanúšikovskú edíciu Samsung Galaxy S23 FE. Tak by bolo dobré brať tieto informácie s určitou dávkou skepsy, aj keď spoločnosť Samsung minulý rok FE edíciu vynechala. Majiteľom smartfónov Galaxy S21 FE neostáva nič iné, ako len veriť, že juhokórejská značka nakoniec vyrobí nástupcu, nakoľko tento model postupne zastaráva. Prípadne sa majitelia týchto zariadení budú musieť začať obzerať po iných triedach smartfónov, ktoré im ponúknu podobný pomer cena/výkon/funkcie.

