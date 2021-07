Samsung Galaxy S22 fotoaprátom nakoniec neprekvapí

Ak ste očakávali, že rozlíšenie hlavného fotoaparátu chystanej novinky od Samsungu bude mať 200 Mpix, budete sklamaný.

Podľa informácii od leakera IceUniverse je veľmi pravdepodobné, že Samsung nakoniec nerozpúta ďalšiu megapixelovú vojnu. Dlho sa totiž hovorilo o tom, že chystaný model Galaxy S22, presnejšie hlavný fotomodul by mal mať rozlíšenie až 200 megapixelov. Lenže to nakoniec nemusí byť pravda, aspoň podľa slov leakera, ktorý priniesol túto informáciu. Juhokórejský výrobca smartfónov, by mal použiť "len" sto-osem megapixelový snímač HM3, pričom by malo ísť o vylepšenú verziu tohto fotomodulu. Bohužiaľ nie je presne známe, čo stojí za pojmom "vylepšený". Pravdepodobne môžme očakávať zvýšenú kvalitu výsledných fotiek.

Dá sa teda predpokladať, že Samsungu sa pravdepodobne nedarí vyrobiť 200 Mpix fotomodul v dostatočnej kvalite a preto sa rozhodol použiť aktuálny snímač HM3. Podobná informácia koluje aj o údajne chystanom nástupcovi Xiaomi Mi Note 11, ktorý by mal byť tiež osadený 200 Mpix snímačom, čím by zároveň išlo o prvý smartfón na svete, ktorý by mal fotoaparát s týmto rozlíšením. Samozrejme, v prvom rade pôjde o marketing a smartfón nebude fotiť v plných 200 Mpix, ale bude použitá technológia, aká sa používa aj pri doterajších smartfónoch, teda zlučovanie pixelov pre lepšie zachytenie detailov.

Zdroj: GSMArena,