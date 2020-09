Samsung Galaxy S20FE oficiálne - cenovo dostupnejšia S20 stvorená pre fanúšikov značky

Samsung predstavil ďalšieho zástupcu modelového radu S20 s názvom Galaxy S20 FE. Ten je odpoveďou na požiadavky potenciálnych zákazníkov a fanúšikov, ktoré Samsung zozbieral a stvoril model FE. FE znamená fan edition alebo po našom fanúšikovská edícia.

Výsledkom je zariadenie s atraktívnejšou cenou, ale s kľúčovými funkciami a vlastnosťami, aké má Galaxy S20. Teda skvelý AMOLED displej so 120 Hz obnovovacou frekvenciou, špičkový fotoaparát a batéria s dlhou výdržou.

Únik ešte pred uvedením ...

Na začiatok spomeniem ešte jedno faux-pas, ktoré sa podarilo práve slovenskému operátorovi Orange. Ten nielen že predčasne vypustil do sveta informácie o pripravovanom S20 FE aj s cenou, ale pritom namiesto oficiálnej fotografie použil uniknutý obrázok s vodoznakom od známenho leakera Evana Blassa (evleaks), čo neušlo pozornému oku servera GSMArena. Aj keď Orange pohotovo zareagoval a S20 FE zo svojej stránky stiahol, zákon džungle zvanej internet je neúprosný a záznam si mohol pozrieť každý v archíve internetu.

To bola taká malá odbočka, teraz však k produktu.

Fotoaparát

Ako som spomínal na začiatku, S20 FE si zachováva rovnako dobrý, ak nie aj lepší fotoaparát ako klasická S20. Základný širokouhlý 12 MP a ultra-širokouhlý 12 MP je zhodný s modelom S20 - rovnaká veľkosť snímača, rovnaký objektív.

Telefoto so space zoomom je však trochu iný. Namiesto 64 MP snímača v S20, ktorý sa staral o bezstratový 3x zoom, S20 FE obsahuje 8 MP snímač s 3x optickým zoomom. V praxi by tak S20 FE v slabších svetelných podmienkach mohol dosahovať čistejšie snímky. Maximálne priblíženie sa zastavilo na hodnote 30x, tu sa však jedná o softvérový a teda stratový zoom.

Zachované sú aj funkcie ako super-stabilizácia, nočný režim, prepínanie videa medzi prednou a zadnou kamerou aj režim single-take, ktorý dokáže počas jedného záberu urobiť až 14 rôznych snímkov.

Displej a predný fotoaparát

Displej dosahuje uhlopriečku 6,5", čo veľkostne medzi S20 a S20 Ultra a je rovnako typu AMOLED s obnovovacou frekvenciou 120 Hz, s možnosťou voľby 60 Hz pre nižšiu spotrebu energie. Dynamická zmena frekvencie tak zostáva výsadou Galaxy Note 20. Displej je rovný, zatiaľ čo drahší súrodenci S20, S20+ a S20 Ultra ho majú zahnutý po okrajoch.

Predná kamera je zabudovaná v displeji a dosahuje rozlíšenie až 32 MP. Údajne je to požiadavka mladšej generácie, ktorá najviac využíva práve prednú kameru a prirodzene tak požaduje čo najviac megapixelov.

Batéria a výdrž

S20 FE dostal batériu s kapacitou 4500 mAh, čo by malo pokryť požiadavky aj tých náročnejších používateľov. Rovnako je zachované aj rýchlonabíjanie až 25 W, bezdrôtové rýchlonabíjanie až 15 W a funkcia zdieľania energie Wireless Power Share. V balení však nájdete iba 15 W nabíjací adaptér.

Výkon

Po stránke výkonu došlo na mierne šetrenie. S20 FE bude dostupný v dvoch prevedeniach - 4G a 5G. Tie sa vzájomne líšia použitým procesorom. 4G (LTE) verzia bude dostupná s procesorom Exynos 990, zatiaľ čo 5G verzia dostane o niečo výkonnejší Snapdragon 865. Veľkosť pamäte RAM je zhodne po 6 GB. Interné úložisko má kapacitu 128 GB a je ho možné rozšíriť pomocou microSD karty s kapacitou až 1 TB. Slot pre pamäťovú kartu je zdieľaný s druhou SIM kartou. Zvoliť si teda musíte medzi dual-SIM režimom a dodatočným úložiskom, pretože S20 FE nepodporuje eSIM.

Kompletné špecifikácie

Samsung Galaxy S20 FE Rozmery 74,5 x 159,8 x 8,4 mm Hmotnosť 193 g Displej 6,5" Super AMOLED 2X, 120 Hz, 1080 x 2400 px, 407 PPI SoC Exynos 990 (4G/LTE), Snapdragon 865 (5G) RAM 6 GB LPDDR5 Vstavané úložisko 128 GB UFS 3.0 Podpora pamäťových kariet max. 1 TB microSD,

slot zdieľaný s druhou SIM Zadný fotoaparát 12 MP ultra-širokouhlý 120°, f/2,2, 1/3,06"

12 MP širokouhlý, DP, OIS, f/1,8, 1/1,76"

8 MP telefoto (3x), OIS, f/2,4, 1/4,4" Predný fotoaparát 32 MP, f/2,2, 1/2,8" Batéria 4500 mAh, nevyberateľná

rýchlonabíjanie 25W

bezdrôtové nabíjanie 15W

reverzné bezdrôtové nabíjanie Ostatné vlastnosti stereo reproduktory AKG, Dolby Atmos

optický snímač odtlačku prsta v displeji

odolnosť voči vode a prachu IP68

bezdrôtový Samsung DeX

Farebné varianty, cena a dostupnosť

S20 FE sa bude vyrábať v červenej, fialovej, zelenej, bielej a oranžovej farbe, a to rovnako v 4G aj 5G verzii. 5G verzie však budú u nás dostupné iba u operátorov O2 a Orange. O2 siahlo po modrom a zelenom prevedení, Orange si zvolil modrú, fialovú a bielu (paradoxne nie oranžovú).

Cena za 4G verziu S20 FE, od ktorého si Samsung sľubuje najväčšie predaje, začína na 649 €. 5G verzia je o stovku drahšia a stojí 749 €. V porovnaní so základnou cenou S20, ktorá začínala na 849 €, je to už citeľný rozdiel, ktorý by mohol presvedčiť aj zákazníkov citlivých na cenu.

Tým, ktorí si nový S20 FE predobjednajú od dnes až do polnoci 1. októbra 2020, daruje Samsung k S20 FE športový balíček (s náramkom Galaxy Fit2) alebo herný balíček (ovládač MOGA XP6-X+ a 3-mesačné členstvo Xbox Game Pass).

Zdroj: Samsung (TS)