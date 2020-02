Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra a Galaxy Z Flip – Prvé dojmy

Samsung sa opäť rozhodol aktualizovať modelový rad Galaxy S. Galaxy S už tradične prináša to najlepšie, čo dokáže Samsung ponúknuť a my sme mali pri tejto príležitosti možnosť si tieto novinky zobrať do ruky a pohrať sa s nimi. Okrem noviniek z radu Galaxy S však Samsung priniesol aj nové véčko Galaxy Flip Z. Rozhodne bolo na čo pozerať.

Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra

Tohtoročný modelový rad sa volá Galaxy S20, teda oproti minuloročným modelom S10 poskočili o rovných 10 čísiel. Prečo? Samozrejme za tým hľadajte marketing. Nové Galaxy S sú podľa Samsungu oveľa lepšie, oveľa výkonnejšie a najväčší skok sa udial v oblasti fotografie. Naviac sa píše rok 2020 a začína ďalšia dekáda, nová éra. To len tak na okraj Poďme sa pozrieť rovno na zariadenia.

Zľava sú modely S20+ v bielej a čiernej farbe. K dispozícii bude aj modrá verzia, ktorá na fotke chýba. V strede sa nachádzajú S20 Ultra, ktoré sú na našom trhu dostupné v čiernej a šedej farbe a vpravo „malá“ S20 v modrej, ružovej a šedej farbe. Žiadny farebný variant sa mi nezdal nijako extravagantný, farby sú skôr menej výrazné a ani ružová farba nevyzerá príliš „babsky“. Ja osobne preferujem tmavšie telefóny, no v prípade S20 sa mi najviac páčila šedá farba, ktorá je stále pomerne tmavá, no dovolí vyniknúť modulu fotoaparátu. Ten naživo nepôsobí vôbec rušivo ale naopak, dovoľuje S20 sa odlíšiť od ostatných telefónov, ktoré sa pomaly podobajú ako vajce vajcu.

Ani najmenší S20 s nie je papierovo žiadny drobec, veď 6,2“ boli kedysi phablety. Prekvapivo však malá S20 pôsobí v ruke ako kompakt a pokojne by som ho označil za nástupcu predošlého S10e. S20 mi mimoriadne dobre padol do ruky.

S20+ je o poznanie väčší, jednoducho 6,7“ „plusková“ verzia ako sa patrí. Zážitok pozerať videá, fotky či iný obsah. S20 Ultra pridáva ešte ďalších 0,2“. 6,9“ je už naozaj dosť a pokojne môžeme hovoriť o malom tablete, avšak prakticky bez rámikov.

Galaxy S20 a S20+ – fotoaparáty

Fotoaparáty modelov S20 a S20+ sú až na jeden detail rovnaké. Hlavný fotoaparát má rozlíšenie 12 MP, avšak veľkosť snímača narástla na úctyhodných 1/1,76“, čo má vplyv najmä na kvalitu fotenia v slabších svetelných podmienkach. Dopĺňajú ho 12 MP ultra-širokouhlý fotoaparát so šírkou záberu 120° a 64 MP telefoto so základnou šírkou záberu 76°. Základnou píšem preto, že vyššie rozlíšenie využíva na tzv. 3x hybridný optický zoom bez straty kvality. 30x super resolution zoom je už výsledkom digitálneho zoomu, kde je už badateľná strata kvality.

S20+ má o jednu kameru naviac a tou je ToF kamera na snímanie hĺbky a vzdialenosti.

Galaxy S20 Ultra – 108 MP superfotoaparát

Ak je S20 Ultra v niečom iný od dvoch menších súrodencov, tak je to najmä fotoaparát, ktorý vystihujú superlatívy. V prvom rade, hlavný snímač je ešte väčší, a to až 1/1,33“. 108 MP snímač Samsung dodáva aj konkurencii, avšak ten v modeli S20 Ultra nie je úplne identický. V zhoršených svetelných podmienkach dokáže S20 Ultra zoskupiť až 9 susediacich pixelov (snímač v Xiaomi iba 4), čím sa zväčší ich plocha na zachytenie svetla. Ultra-širokouhlý fotoaparát je rovnaký ako pri modeloch S20/S20+.

V oblasti telefoto je S20 Ultra vybavený 48 MP fotoaparátom s periskopom. Na zadnej strane sa tak namiesto klasickej okrúhlej šošovky nachádza štvorcový otvor so zrkadielkom. Rozlíšenie snímača je 48 MP a dosahuje 10x hybridný optický zoom a 100x super resolution zoom. Aj tu je pri maximálnom 100x priblížení badať horšiu kvalitu, avšak úroveň priblíženia je ohromujúca.

Samsung si na stretnutie priniesol statívy, na ktoré umiestnil S20 Ultra. Jeden namieril na bratislavské UFO a druhý na vežu Dómu sv. Martina. Fotografie snáď vravia samé za seba.

8K video

Všetky modely S20 dokážu zaznamenávať video v 8K rozlíšení a 24 fps. To by bolo samozrejme na nič, keby ste si ho mali prehrávať na malom displeji telefónu. Našťastie sú na trhu už prvé 8K televízory od Samsungu, s ktorými ľahko prepojíte telefóny S20 pomocou USB-MHL adaptéra. V rámci rôznych funkcií ponúka telefón aj možnosť uložiť fotku z videa v rozlíšení 7680 × 4320 bodov.

Displej – 120 Hz AMOLED s HDR10+

Vylepšovať skvelé AMOLED displeje nie je jednoduché. Minuloročné či ešte staršie modely mali špičkové displeje, no Samsung našiel oblasť, v ktorej sa dajú vylepšiť. Tou je obnovovacia frekvencia displeja. Tá je až 120 Hz, no má to malý háčik. Nedeje sa to pri plnom rozlíšení 3200 x 1440 (Quad HD+) ale nižšom 2400 x 1200 bodov. Nižšie rozlíšenie nespozorujete, vyššiu obnovovaciu frekvenciu áno. Každý pohyb v menu je mimoriadne ostrý a plynulý.

Samozrejme, displeje spĺňajú normu HDR10+ V prípade modelu S20 sa jedná o 6,2“ s 563 PPI, S20+ má 6,7“ a 525 PPI, najväčší S20 Ultra 6,9“ 511 PPI.



Okrem telefónov priniesol Samsung aj originálne príslušenstvo. Rôzne kryty, púzdra s integrovanými stojanmi a okienkami pre zobrazenie informácií.

Slovenské ceny začínajú na 899 € za Galaxy S20, 999 € za Galaxy S20+ a 1349 € za Galaxy S20 Ultra 128 GB alebo 1549 € za 512 GB verziu.

Pri predobjednaní dostanete k modelom S20+ a S20 Ultra bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+. Verzia S20 ich žiaľ nedostane kvôli dosiahnutiu nižšej ceny na trhu.

Samsung Galaxy Z Flip

Technologickou špecialitou je model Galaxy Z Flip. Jedná sa o véčko a je skôr určené pre technologických nadšencov. Aj keď je Galaxy Z Flip produkt, ktorý si hľadá na trhu svoje miesto, jedná sa o plnohodnotný a finálny produkt, ktorý je dotiahnutý do najmenších detailov.

V praxi sa jedná o podlhovastý telefón so 6,7“ obrazovkou s pomerom strán 21:9. V režime na šírku si tak pohodlne pozriete film v pomere strán 2,35:1. Okrem toho je pretiahnutému displeju prispôsobené rozhranie systému aj aplikácia kamery. Galaxy Z Flip tak môžete používať zohnutý v 90° uhle a položiť ho na pevný podklad namiesto statívu či odvysielať live stream bez držania telefónu.

Po zložení sa z telefónu stane kompaktný kus elektroniky, ktorý svojim tvarom pripomína peňaženku. To čo telefón stratil na dĺžke sa však prejaví na hrúbke, ktorá je oproti klasickému telefónu dvojnásobná. Aj tak však prekvapivo dobre sadne do vrecka.

Na vonkajšej strane sa nachádza sekundárny displej, ktorý je plne farebný. Jeho primárnou úlohou je zobrazovanie notifikácií a informácii napríklad o prichádzajúcom hovore. Okrem toho dokáže zobraziť aj náhľadový obrázok z hlavnej kamery, ak by ste ju chceli využiť pre kvalitnejšie selfie.



Samsung si dal mimoriadne záležať na kĺbe, ktorý je kompletne utesnený voči prachu a tvorí ho kovový mechanizmus ozubených kolies, ktorý rozdeľuje telefón na tri časti. Ohybný displej pri otváraní nevytvára medzeru a nedochádza tak k prenikaniu prachu a nečistôt pod displej. Medzi pohyblivými časťami sa nachádzajú štetiny, ktoré zakaždým zotrú prípadné nečistoty.

Sklo, ktoré sa dá ohýbať

Displej ohybného Galaxy Z Flip tvorí sklo. Áno, skutočne sa jedná o sklo po celej ploche obrazovky, ktoré Samsung nazval UTG – ultra thin glass. Sklo má však iba niekoľko mikrometrov, tak Samsung dosiahol jeho ohybnosť. Na internete sa už stihli objaviť prvé pokusy, ktoré dokázali toto sklo poškodiť aj mäkšími predmetmi. Tu Samsung zdôraznil, že sa nejedná o Gorila Glass, ale o špeciálnu tenkú vrstvu skla, ktorá má svoje limity a preto môže pri silnejšom zatlačení dôjsť k poškodeniu napríklad nechtom. Pri bežnom ovládaní by však mal displej vydržať niekoľko stoviek tisíc otvorení a zatvorení.

Dobrou správou je, že Samsung usilovne pracuje na fólii, ktorá by zvýšila ochranu displeja. Tá sa momentálne testuje a prípade úspešných výsledkov by ju mal aplikovať priamo výrobca na telefón. Dobrou správou pre súčasných majiteľov je, že by ju mali dostať dodatočne zdarma.

Tak ako k modelom S20, aj pre Z Flip priniesol Samsung ukázať originálne kryty. Tie sa však kvôli konštrukcii telefónu na zariadenie lepia pomocou priehľadnej obojstrannej pásky.

Top špecifikácie a vysoká cena

V čom Galaxy Z Flip vyniká oproti konkurencii je výkon. V jeho tele tiká výkonný Snapdragon 855+. Špičkový je aj fotoaparát, ktorý sa skladá z ultra-širokouhlého 12 MP fotoaparátu so záberom 123° a optickou stabilizáciou a 12 MP 78° širokouhlého fotoaparátu.

Na záver ešte spomeniem cenu. Samsung si za túto špecialitku pýta 1480 €. To rozhodne nie je málo, no Galaxy Z Flip je zariadenie, s ktorým zaručene vyniknete v dave. A zo všetkých skladateľných telefónov je asi najďalej, aj keď samotný prínos skladacieho mechanizmu je minimálny a pre plné využitie zloženého telefónu by sa zišiel väčší sekundárny displej, podobne ako to má vyriešené Motorola.

Toto bolo aspoň také stručné zhrnutie mojich prvých dojmov z telefónov. Verím, že vám ich budeme môcť priblížiť čoskoro v podobe podrobnej recenzie.