Dočkáme sa uvedenia nového Samsung Galaxy Note 10 už 7. augusta?

Teaser na S-pen a náznak kamery na obrázku Samsung Galaxy poukazuje na uvedenia 7. augusta 2019. Nový model bude uvedený v New Yorku, pričom sa už viac-menej vie, že novinka ponesie malú kameru v hornej časti displeja. Note by mal byť k dispozícií v 2 veľkostiach, pričom na jednom z nich nenájdeme ani jedno fyzické tlačidlo ako ani microSD slot. Drahšia Pro verzia bude mať microSD slot.

Musíme žiaľ priznať, že riešenie kamery nie je nijak prívetivé. ASUS s jeho ZenFone 6 vyriešil prednú kameru ďaleko lepšie, kedy využil celý predný displej. Uvidíme ako bude prispôsobený Android tomuto riešeniu. No dá sa predpokladať, že text bude zobrazovaný až pod kamerou. V opačnom prípade, by dochádzalo k rozrezaniu textu. Note 10 bude pravdepodobne poháňať Snapdragon 855 a RAMka sa zastaví na čísle 8GB. Základná kapacita by mala byť 128GB.

Zdroj: rôzne