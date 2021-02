Samsung Galaxy F62 ponúkne štyri fotoaparáty

Spoločnosť Samsung sa udomácňuje v segmente strednej triedy vďaka konkurenčným telefónom série Galaxy M a A.

V roku 2020 však došlo k predstaveniu novej sériu Galaxy F. Hovorí sa, že táto séria pokrýva zariadenia zamerané na fotoaparáty. Hovorí sa, že spoločnosť údajne už tento mesiac predstaví v Indii nový smartfón Galaxy F62 s konfiguráciou štyroch kamier. Informácie o tomto modeli sa objavili na Flipkarte, ale aj na Twitteri, keďže tento telefón zmieňuje aj leaker Gaurav Chaudhary. Spoločným medzi Flipkartom a leakerom je hashtag #FullOnSpeedy a tiež obrázok zadného panelu telefónu. Snímka síce nie je príliš zreteľná, ale dá sa z nej vyčítať, že telefón bude mať hlavný fotoaparát so štyrmi snímačmi uložený do štvorcového modulu. Z teaseru na Flipkarte zas možno zistiť, že predstavenie by mohlo prebehnúť už v najbližších dňoch.

K tomu teda ešte pridajme parametre, ktoré leaker spomína na Twitteri. Telefón by mal mať AMOLED displej s uhlopriečkou 6,7″. Ako procesor by mal byť použitý Exynos 9825 doplnený o 8GB RAM a 128GB ROM. Čo prekvapí, je odhadovaná kapacita batérie. Leaker totiž uvádza, že by mala dosiahnuť až 7000 mAh. Telefón bude používať operačný systém Android 11 s nadstavbou One UI 3.1. Posledný údaj, ktorý sa dá dohľadať je info o foto výbave. Predná kamera by mala mať 32 MPx a primárny senzor hlavného fotoaparátu by mal mať 64 MPx.

