Samsung Exynos procesor s AMD RDNA2 grafikou by mohol byť oznámený už v júli

Spoločnosť Samsung si bude navrhovať vlastný SoC (system on chip), pričom AMD potvrdilo, že spolupracuje na tomto procesore pre smartfóny taktiež. Procesor by mal obsahovať grafickú časť založenú na AMD RDNA2. Mohol by byť súčasťou budúcej série smartfónov Galaxy S.

Samsung okrem vlastných Exynos procesorov používa aj procesory od spoločnosti Qualcomm, pričom procesor v konkrétnom smartfóne závisí od regiónu, kde sa predáva. Nové procesory založené na RDNA2 by mali byť dostupné globálne.

Podľa najnovších správ by mali byť procesory oznámené už tento júl. Kedy sa začnú dodávať do smartfónov nie je známe. Nové Exynos čipy s RDNA2 budú podporovať ray tracing spolu s variabilným tieňovaním. Budú určené pre zariadenia, kde sú kladené vysoké požiadavky na grafický výkon.

Zdroj: Wccftech