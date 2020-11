Samsung chystá nové bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds Pro

Samsung budúci rok predstaví nové smartfóny Galaxy S21, malo by sa tak stať 14. januára. Je pravdepodobné, že po spoločnosti Apple, ani Samsung už nepribalí k smartfónom nabíjačky. Pri príležitosti predstavenia novej série S21, Samsung tiež uvedie nástupcu svojich bezdrôtových slúchadiel, ktoré sa teraz predávajú pod názvom Galaxy Buds Plus.



Názov pre nové slúchadlá, ktorý je veľmi pravdepodobne už finálnym, je Galaxy Buds Pro.

Názov sa objavil okrem iného aj na osvedčení z indonézskeho regulačného úradu, modelové číslo je SM-R190 a ich nabíjacie puzdro má podľa dokumentu batériu s kapacitou 472 mAh. Čo sa týka ďalších informácii, vieme, že by mali ponúkať aktívne potlačenie hluku resp. technológiu ANC a mali by mať tvar podobný Galaxy Buds a Galaxy Buds Plus.

