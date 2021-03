Samsung chce v spolupráci s Mastercard vytvoriť platobnú kartu s čítačkou odtlačkov prstov

Spoločnosti Samsung a Mastercard spolupracujú na vývoji platobnej karty, ktorá bude mať integrovanú čítačku odtlačkov prstov. Tá umožní biometrickú autorizáciu platieb a eliminuje nutnosť zadávania PIN kódu.

Spoločnosť Samsung o tom informovala v tlačovej správe, pričom so spoločnosťou Mastercard už aj podpísala memorandum o porozumení. Podľa oboch spoločností prinesie biometrická platobná karta bezpečnejšie a rýchlejšie platby. Okrem toho autorizácia prostredníctvom čítačky odtlačkov prstov kariet priamo na karte odstraňuje potrebu fyzického dotyku terminálu pri zadávaní PIN kódu, takže zákazník sa nebude musieť dotknúť terminálu, ktorého sa pred ním dotklo množstvo ľudí, čo by hlavne v dobe tejto pandémie koronavírusom bolo určite veľké plus.

Portál Engadget poznamenáva, že táto technológia pripomína biometrickú kartu predstavenú spoločnosťou Mastercard ešte v roku 2017. Biometrické karty vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Samsung však budú používať novú bezpečnostnú čipovú sadu od divízie System LSI Business spoločnosti Samsung.

Biometrické platobné karty od spoločností Samsung a Mastercard budú stále fungovať na čipových termináloch Mastercard a aj na bežných platobných termináloch pri pokladniciach. Novinka sa má dostať na trh ešte tento rok, zatiaľ však iba v Južnej Kórei.

Zdroje: Business Wire, Engadget