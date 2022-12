Sám doma bol najviac piráteným vianočným filmom v roku 2022

Film Sám doma patrí k vianočnej filmovej klasike.

K vianočným sviatkom patria aj filmy s touto tématikou. Väčšina ľudí si preto s radosťou sadne pre televízor a pozrie si film, aký je aktuálne vysielaný. Lenže filmy bývajú každú chvíľu prerušené blokom reklám, ktorý nebýva práve krátky a trvá priemerne 10 minút. Tak napríklad hodinu a pol trvajúci film zrazu pozeráte aj tri hodiny. Preto sa čoraz viac ľudí začína pozerať po alternatívnych riešeniach. Niekto si napríklad predplatí streamovaciu službu, kde ale nemáte všetky vianočné filmy, ktoré by ste si radi pozreli. Niektorým divákom môže ale vadiť, že ak aj nájdu svoju obľúbenú filmovú klasiku, nemusí mať dabing. Vtedy sa už väčšina divákov začne obzerať po "šedej" zóne".

Práve na tú sa zameral blog - TorrentFreak, ktorý čerpal z dát BitTorrentu, kde sa jasným tohtoročným víťazom stal film Sám doma z roku 1990. Za prvým filmom sa objavila v tesnom závese aj "dvojka" odohrávajúca sa v New Yorku. V oboch prípadoch si hlavnú úlohu zahral Macaulay Culkin, ktorého môžete aktuálne vidieť aj v desiatej sérii seriálu American Horror Story. V oboch filmoch môžete ďalej vidieť napríklad - Daniela Sterna a Joea Pesciho. Následne sa objavilo ešte niekoľko filmových pokračovaní, ktoré chceli nadviazať na úspech "jednotky a dvojky", ale ak sa máte radi a máte pud sebazáchovy, nepozriete si to. Ďalej sa v rebríčku objavili tieto filmy - The Grinch, Elf a Ako Grinch ukradol Vianoce.

Zdroj: Techspot,