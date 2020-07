Rusko vystrelilo vo vesmíre protisatelitnú strelu

Spojené kráľovstvo a USA obvinili Rusko z testovania niečoho, čo pripomína zbraň a mohlo by byť použité na zacielenie a následné znehodnotenie satelitov na orbite.

Ruské ministerstvo obrany už skôr uviedlo, že na kontrolu ruského kozmického vybavenia používa nové technológie. USA však už v minulosti vyjadrilo obavy z novej ruskej satelitnej aktivity. Je to však prvýkrát, čo Spojené kráľovstvo obvinilo ruské testovanie striel vo vesmíre a to len niekoľko dní po vyšetrovaní, podľa ktorého britská vláda veľmi podcenila hrozbu, ktorú predstavuje Rusko.

Riaditeľ britského vesmírneho riaditeľstva, Air Vice-Marshal Harvey Smyth, povedal, že sa tiež obáva posledného ruského satelitného testu, ktorý mal „charakteristiku zbrane“. „Činy ako tento ohrozujú mierové využívanie vesmíru a môžu vytvoriť úlomky, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre satelity a vesmírne systémy, od ktorých závisí svet,“ uviedol. Vyzval Rusko, aby bolo „zodpovedné“ a „aby sa vyhlo ďalšiemu takémuto testovaniu“.

Rusko, Spojené kráľovstvo, USA a Čína patria medzi viac ako 100 krajín, ktoré sa zaviazali k vesmírnej zmluve, v ktorej sa ustanovuje, že vesmír môžu skúmať všetci a len pre mierové účely. Zmluva dodáva, že zbrane by sa nemali umiestňovať na obežnú dráhu alebo do vesmíru.

USA uviedlo, že ruský satelitný systém bol rovnaký ako ten, o ktorom vzbudili obavy v roku 2018 a začiatkom tohto roka, keď ho USA obvinilo z manévrovania blízko amerického satelitu. Pri tejto poslednej udalosti Gen Jay Raymond, ktorý je vedúcim amerického vesmírneho velenia, uviedol, že existujú dôkazy, že Rusko „vykonalo skúšku kozmickej protisatelitnej zbrane vo vesmíre“.

Tento ruský test spadá pod nedávnu ruskú aktivitu spojenú s vesmírom. Americká armáda vo februári uviedla, že dva ruské satelity manévrujú blízko amerického satelitu a v apríli Moskva vyskúšala pozemnú protidružicovú zbraň.

Iba štyri krajiny (Rusko, USA, Čína a India) preukázali v posledných desaťročiach „schopnosť boja proti satelitom“. Protisatelitné hlavice boli prevážané vo vzduchu lietadlami alebo raketami a satelity boli aj osvetlené lasermi. Moskva sa však jasne pozerá na použitie jedného satelitu na zabitie druhého. Záujem o takéto zbrane rastie, keďže sa spoliehame na satelity na rôzne účely, ako je zhromažďovanie spravodajských informácií, komunikácia, navigácia a včasné varovanie.

Neexistuje žiadna zmluva, ktorá by zakazovala alebo obmedzovala takéto zbrane, hoci niekoľko krajín už v minulosti tvrdilo, že by mala vzniknúť nejaká dohoda, ktorá by obmedzovala práve toto. Z vojenského hľadiska sa však vesmír stal novou hranicou, preto niekoľko krajín vytvára vo svojich ozbrojených silách osobitné velenie, aby sa vysporiadali s obrannými aj útočnými aspektmi ochrany svojich základných vesmírnych systémov.

Testovanie nového ruského satelitu sa uskutočnilo 15. júla s cieľom vykonať kontroly kozmického vybavenia krajiny, uviedlo v tom čase ruské ministerstvo obrany. „Počas testovania najnovšej vesmírnej technológie bol jeden z domácich satelitov podrobne skúmaný pomocou špecializovaného vybavenia malých kozmických lodí,“ uviedlo ministerstvo podľa tlačovej agentúry Interfax. Dodal, že boli zaznamenané „cenné informácie o technickom stave skúmaného objektu“.

Zdroje: BBC