Rusko vyrobilo zaujímavé a výkonné ARM CPU

Tieto procesory vznikli pred Rusko - Ukrajinským konfliktom.

Taiwanský výrobca polovodičov TSMC stihol ešte pred uvalením sankcií dodať ruskej spoločnosti Bajkal dodávku ARM procesorov. Jedným z týchto CPU je 48-jadrový Bajkal BE-S1000, ktorý sa má svojim výkonom vyrovnať 16-jadrovému AMD Epyc 7351, 48-jadrovému Huawei Kunpeng 920, ale aj 20-jadrovému Intel Xeon Gold 6148. Referenčný procesor dosiahol v benchmarkovom programe Geekbench 5 až 14 246 bodov. Týmto výsledkom sa v podstate vyrovnal procesoru AMD Ryzen 7 5900X. V rámci referenčného programu SPEC CPU 2017 sa Bajkal BE-S1000 pohyboval medzi hodnotami 76,6 až 68,7 bodov, čo je na úrovni procesoru AMD Ryzen 7 5800X.

Procesor je primárne navrhnutý pre použitie v serveroch a pozostáva zo 48 jadier ARM Cortex A-75 s taktom 2,0 GHz a 120 W TDP. Za produkciou stojí spoločnosť TSMC, kde bol tento procesor vyrobený na uzle 16FFC, pričom má plochu 607 mm2. Bajkal BE-S1000 pozostáva z 12 výpočtových klastrov, pričom jeden klaster pozostáva zo štyroch jadier a štyroch 512 KB L3 blokov. Po obvode CPU sú IO ovládače. Na ľavom a pravom boku CPU je päť radičov PCIe 4.0 x16, pričom až tri sa dajú zdvojnásobiť ako CCIX 1.0 moduly. Zároveň je možné povoliť dvoj a štvor-cestné SMP.

Niektoré z týchto procesorov sa dostali do rúk technologickému nadšencovi, ktorý sa o ne podelil so známym fotografom - Fritchens Fritz. Fritz je jeden z najznámejších fotografov procesorov. Vďaka prebiehajúcim sankciám je ale nepravdepodobné, že sa tieto procesory dostanú do sériovej výroby.

Zdroj: Techspot,