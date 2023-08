Rusko vyrobilo "spiaceho" drona - Joker

Tento typ drona môže zmeniť priebeh vojenského konfliktu.

V súčasnosti je rusko-ukrajinský konflikt na "bode mrazu", čo znamená, že boje o územie sa významne nehýbu. To by sa mohlo už onedlho zmeniť. Nedávno ruská armáda informovala o úspešnom vývoji takzvaného "spiaceho" drona. Tento typ dronu dokáže byť neaktívny hodiny, dni, týždne až mesiace, čakajúc na príkaz. Novinka má byť o to nebezpečnejšia, že sa dokáže úspešne skrývať pred detekciou nepriateľom. Operátor môže umiestniť drona na strechu výškovej budovy, kde môže dlhý čas vyčkávať a následne "pilot" môže drona aktivovať len v priebehu pár sekúnd.

Vďaka tomu dokážu byť útoky pomocou tohto dronu veľmi účinné, ak ho operátor "uspí" v blízkosti cieľa. Pilot by mal byť podľa ruskej armády schopný operovať až s 15 dronmi, čo môže predstavovať takmer smrtiaci útok na nepriateľskú líniu. Vďaka Jokerovi môže ruská armáda získať silnú taktickú výhodu, keďže obrana voči týmto dronom nemusí zareagovať včas. Aktuálne by malo byť ukrajinské nebo "posiate" dronmi oboch strán konfliktu, ktoré monitorujú a hľadajú nové ciele pre útok na nepriateľa. Ako nakoniec ruská armáda využije nový typ dronov, ukáže len čas.

Zdroj: InterestingEngineering,