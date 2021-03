Rusko stavia obrovský detektor neutrín, spolupracuje na ňom aj Slovensko!

Rusko finalizuje stavbu svojho detektoru neutrín. Na jeho výstavbe spolupracuje aj so Slovenskom.

Kozmický ďalekohľad sa nachádza pod hladinou Bajkalského jazera, presnejšie má byť v hĺbke 750 až 1300 metrov pod hladinou tohto zamrznutého jazera, pričom sa nachádza vo vzdialenosti štyroch kilometrov od brehu. Stavba tohto podvodného detektoru začala v roku 2015 a je určený na zachytávanie ťažko detekovatelných častíc známych ako neutrína. Tieto častice sa zachytávajú veľmi ťažko a umiestnenie tohto kozmického ďetektoru častíc vo vode má uľahčiť ich detekciu. Výhodou Bajkalského jazera je jeho priezračnosť a aj to, že je sladkovodné. Ruskí vedci sa taktiež spoliehajú aj na jeho ľadovú pokrývku.

Toto observatórium na vode je postavené z nehrdzavejúcej ocele a sústavy sférických skiel. Vedci minulú sobotu (14. 3. 2021) dohliadali na postupné spúšťanie jednotlivých modulov do mrazivej vody tohto najväčšieho sladkovodného jazera, cez obdĺžnikový otvor v ľade. Aktuálne má detektor veľkosť 500 kubických metrov, ale vedci by ho postupom času rozšírili až na jeden kilometer kubický. Tým by chceli dosiahnuť prvenstvo vo veľkosti. Aktuálne je jeho konkurentom podobné observatórium s názvom Ice Cube, ktorý sa nachádza pod ľadom na Antarktíde. Na jeho funkčnosť dohliadajú vedci z americkej výskumnej stanice.

Na stavbe ruského detektoru neutrín s názvom Bajkal-GVD sa podieľali aj slovenskí vedci, tak isto aj vedci z Čiech, Poľska a Nemecka.

Zdroj: Phys.org,