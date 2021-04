Rusko si vyvinulo vlastnú základnú dosku pre AMD Ryzen procesory

Kvôli vyššej bezpečnosti a posilneniu nezávislosti na svetovom obchode sa Rusko rozhodlo využiť výkon nových AMD CPU tak, že si k nim vyrobí vlastné základné dosky.

GS Group Holding a spoločnosť Philax oznámili partnerstvo v rámci ktorého vznikne 40 tisíc základných dosiek a 50 tisíc monitorov. Práve základné dosky majú byť už hotové. Prešli všetkými testami a dostali certifikáciu pre použitie vládou a štátnou správou, pre tieto subjekty sú už zároveň dostupné aj v rámci predobjednávok.

Základné dosky využívajú chipset AMD B450 a dizajn zodpovedá doske od výrobcu ASRock s názvom B450M Pro4 vo formáte Micro ATX, pričom pre potreby vlády bol pridaný ešte modul TPM.

Kompatibilné by mali byť všetky procesory AMD Ryzen série 4000 a 5000, príp. aj staršie. Doska je vybavená štvoricou štandardných DDR4 slotov, pracuje s pamäťami s frekvenciou do 3200 MHz. Obsahuje aj dva PCIe 3.0 x16 sloty a jeden PCIe 2.0 x1 slot, ďalej sú to štyri SATA III konektory a dva M.2 porty pre rozšírenie diskovej kapacity.

