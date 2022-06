Rusko predstavilo svoj prvý notebook Bitblaze Titan BM15

Notebooky Bitblaze nebudú patriť k práve k tým najlacnejším.

Ruská federácia v súčasnosti čelí veľkým sankciám zo strany Európskej únie, Spojených štátov amerických a iných štátov. Vďaka uvaleným embargám stratilo Rusko prístup k dôležitým a pre nás bežným technológiám. S uvalenými sankciami sa rozhodlo aj veľa spoločností dobrovoľne opustiť ruský trh. Takže z krajiny odišli spoločnosti ako Intel, AMD, Google, Microsoft a veľa iných. Rusko sa tak dostalo do podobnej situácie, ako čínska spoločnosť Huawei. To sa do istej miery ukázalo ako príležitosť, kedy napríklad Huawei plno rozbehol vývoj vlastného operačného systému HarmonyOS.

Predstavme si teda notebook Bitblaze Titan BM15. Srdcom zariadenia je ARM procesor Baikal-M, vyrobený 28 nm procesom, pričom o výrobu sa stará spoločnosť TSMC. Procesor pozostáva z ôsmych jadier Cortex-A57 s taktom 1,57 GHz a o grafickú časť sa stará Mali-T628 MP8 GPU. Procesoru má sekundovať až 16 GB RAM a 512 GB SSD úložisko. Notebook je vybavený 15,6 palcovým FullHD IPS displejom a napájanie bude mať na starosti batéria s kapacitou 6 000 mAh. Novinka bude podporovať rôzne druhy konektivity - Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB 3.0, USB-C, RJ45, ale aj audio jack pre pripojenie slúchadiel.