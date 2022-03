Rusko pravdepodobne legalizuje softvérové pirátstvo

Ruská federácia sa chce týmto spôsobom vyhnúť niektorým sankciám.

Ruský nezávislí dennik Kommersant mal získať prístup k dokumentu, podľa ktorého by malo dôjsť k čiastočnej dekriminalizácii softvérového pirátstva. Vďaka tomu by si mohla Ruská federácia zachovať určitý prístup k niektorým produktom zahraničných spoločností. Presnejšie tých, ktoré prestali ponúkať, prípadne obmedzili svoje služby v Rusku - Microsoft, Steam, Apple, Amazon, EA, Google a veľa iných. Má tak prísť k zrušeniu trestov za používanie nelicencovaného softvéru, bližšie o tom hovoria články 6.7.2 a 6.7.3.

Ďalšia časť dokumentu s číslom 6.8.3 hovorí o tom, že Ruská federácia môže dovážať tovar bez súhlasu držiteľov autorských práv jednotlivých spoločností. Zároveň by malo prísť aj k odblokovaniu torrentového trackera - RuTracker. Vďaka tomu by mohli ruskí obyvatelia získať prístup k mediálnemu obsahu - filmy, seriály a hudba. To by spravilo škrt cez rozpočet filmovým spoločnostiam ako Disney, Paramount, Amazon, WB, Sony a podobne. Samozrejme, niektoré služby pravdepodobne nebudú plne fungovať aj tak, nakoľko veľa z nich pracuje formou cloudu. Na druhej strane, vďaka pozastaveniu služieb - PayPal, Master Card a Visa, nie je možné platiť za predplatné.

