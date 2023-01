Rusko má mať v pláne zakázať hry so "skrytým významom"

Vedenie krajiny chce ochrániť mládež pred zlými vplyvmi.

Podľa ruského webového portálu - Kommersant, mala tamojšia vláda vydať pokyn generálnej prokuratúre a ministerstvám, aby bol obmedzený predaj niektorých hier. Komisia s podporou zákonodarcov zastáva názor, že niektoré hry môžu ovplyvňovať myslenie hráčov, pričom majú obsahovať aj zakázaný a škodlivý obsah. Preto chce komisia vypracovať zoznam zakázaných a povolených hier v krajine, pričom zoznam má zahŕňať aj on-line hry. Vytvorením zoznamu má vzniknúť aj aplikácia podobná obchodom Apple App Store alebo Google Play Store.

Kontrolu hier na základe zoznamu by malo mať na starosti Kompetenčné centrum pre nahradenie dovozu v IKT. Takzvané "skryté vložky" by mohli byť napríklad negatívne narážky na Ruskú federáciu, alebo bývalí Sovietsky zväz. Dá sa teda predpokladať, že napríklad hernú sériu Red Alert si už ruskí hráči nezahrajú. Ruská vláda má taktiež v pláne zaviesť určitú formu rodičovskej kontroly, ktorá by mala byť inštalovaná v každom predávanom počítači. Napriek tomu odborníci predpokladajú, že hráči nájdu spôsob, ako obísť zoznam, v čom im majú pomôcť rôzne VPN služby.

Ruská vláda má uvažovať aj o založení vlastných herných spoločností pre vývoj hier určených primárne pre domáci trh.

