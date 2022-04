Rusko má legalizovať šedý dovoz elektroniky aj automobilov

Rusko pravdepodobne našlo spôsob, ako sa vyhnúť západným sankciám.

Aktuálne prebiehajúci konflikt u našich východných susedov priniesol Ruskej federácii sankcie. Vďaka nim stratila táto krajina prístup k rôznym technológiám, čo by sa ale malo zmeniť. Rusko má totiž legalizovať takzvaný šedý dovoz, čo v podstate krajine umožní sankcie obísť. To znamená, že dovozcovia môžu dovážať tovar do krajiny bez ohľadu na povolenia, vlastnícke a autorské práva. Na tom, čo má byť povolené doviezť má pracovať ruské Ministerstvo priemyslu a obchodu. Zoznam má obsahovať viac ako päťdesiat skupín produktov a približne 200 značiek.

Na zozname sa majú nachádzať smartfóny, televízory, počítače, automobily, ale aj náhradné diely a rôzne komponenty. Medzi povolenými značkami šedého dovozu sa nachádzajú napríklad tieto značky: Apple, Microsoft, Asus, Samsung, Sony, Siemens, Nokia Lenovo, Huawei a veľa iných. Ruskí hráči si budú môcť kúpiť aj herné konzoly od výrobcov Nintendo, Sony a Microsoft. Na zozname sa majú nachádzať aj výrobcovia domácich spotrebičov - Electrolux, Dyson alebo Miele. Do krajiny budú môcť dovozcovia privážať aj automobily od takmer všetkých výrobcov, pričom zoznam počíta aj s náhradnými dielmi.

Zdroj: Neowin,