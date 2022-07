Rusko má budovať laserovú zbraň proti satelitom

Rusko má stavať zariadenie schopné "usmažiť" elektroniku satelitu pomocou laseru.

Podľa nedávneho otvoreného vyšetrovania má Ruská federácia stavať laserové zariadenie schopné poškodiť satelit na orbite. Toto zariadenie má byť skonštruované blízko Zelenčukskaja, v juhozápadnej časti krajiny. Ešte v novembri 2021 otestovala ruská armáda protisatelitnú raketu, ktorá úspešne zasiahla satelit. Lenže tak sa ukázal sekundárny jav, ktorým bolo vytvorenie takmer 1 500 trosiek. To malo za následok ohrozenie ďalších satelitov, ale aj medzinárodnej orbitálnej stanice ISS. To pravdepodobne prinútilo ruskú armádu prísť s decentnejším ničením satelitov a to pomocou laseru.

Podľa vyšetrovania zverejneného na webovom portáli The Space Review, malo byť toto zariadenie plánované už dlhšiu dobu. Jedno zo zariadení - Kalina, má obsahovať pokročilý sledovací systém, schopný vysporiadať sa s atmosférickými javmi - adaptívnu optiku. Laserová zbraň by mala obsahovať aj systém na detekciu odrazeného svetla od cieľa, vďaka čomu by malo byť zameranie satelitu na orbite presnejšie. Ruská federácia nemá v pláne satelit oslepiť, ale úplne ho znefunkčniť. Vývoj protisatelitnej zbrane prebieha aj na území Číny, čo pre Spojené štáty americké znamená veľký problém, ak im dve krajiny budú ničiť špionážne satelity.

