Rusko a Čína zahájili spoluprácu pri výstavbe mesačnej vesmírnej stanice

Podľa vyhlásenia Čínskej národnej vesmírnej agentúry sa Čína a Rusko dohodli na spoločnom postavení mesačnej vesmírnej stanice.

Podľa portálu CNN vrchní členovia Čínskej národnej vesmírnej agentúry (CNSA) a Ruskej federálnej vesmírnej agentúry (Roskosmos) v utorok podpísali „memorandum o porozumení“, ktorým sa posunú v plánoch na výstavbu mesačnej výskumnej stanice. „Čína a Rusko využijú svoje nahromadené skúsenosti v oblasti vesmírnej vedy, výskumu a vývoja, ako aj využívania vesmírnych zariadení a vesmírnych technológií na spoločné vytvorenie plánu pre výstavbu medzinárodnej lunárnej vedecko-výskumnej stanice (ILRS),“ uviedla agentúra CNSA. Vo vyhlásení agentúry Roskosmos sa uvádza, že obe vesmírne agentúry plánujú „podporovať spoluprácu pri vytváraní ILRS s otvoreným prístupom pre všetky zainteresované krajiny a medzinárodných partnerov s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti výskumu a podporovať prieskum a využívanie vesmíru na mierové účely v záujme celého ľudstva“. Žiadne z vyhlásení však neuvádza dátum začatia ani dokončenia výstavby tejto lunárnej stanice.

NASA v rámci programu Artemis tiež nezaostáva so svojimi plánmi poslať astronautov na Mesiac. Už v októbri podpísala usmernenia Artemis Accords pre zodpovedný prieskum Mesiaca a zahájila spoluprácu s ôsmimi ďalšími národmi a niekoľkými partnermi zo súkromného sektora pri budúcich prieskumných misiách Mesiaca.

Zatiaľ čo Rusko dodnes spolupracuje s USA pri Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), Čína nemôže spolupracovať na vesmírnych projektoch až pokým Kongres Spojených štátov takéto partnerstvo vopred neschváli. Čína tiež plánuje poslať astronautov na Mesiac do roku 2030, čím by sa stala iba druhou krajinou (po USA), ktorá splnila takúto misiu.

Na výstavbu súkromnej vesmírnej stanice sa tiež zamerala spoločnosť Orbital Assembly Corporation (OAC), ktorá by ju chcela začať stavať v roku 2025. Na vesmírnej stanici spoločnosti OAC by tiež mala fungovať umelá gravitácia a mala by byť schopná ubytovať až 400 hostí.

