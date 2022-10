Rusko chce do konca desaťročia vyrobiť stovky lietadiel

Rusko sa chce stať samostatné v produkcii lietadiel.

Ruská federácia sa chce prestať spoliehať na západné letecké spoločnosti, akými sú napríklad Airbus alebo Boeing, takže padlo rozhodnutie o rozbehnutí vlastnej produkcie lietadiel. Toto rozhodnutie má naznačovať, že vzťahy medzi Ruskom a zvyškom Západného sveta sa tak ľahko nezmenia. Výrobu lietadiel by mala mať na starosti ruská letecká spoločnosť Rostec, ktorá je zároveň v rukách štátu. Podľa ich slov je spoločnosť ochotná pokryť 100 percent domáceho trhu, nakoľko obe zahraničné letecké firmy, už nie sú schopné dodávať náhradné diely.

Spoločnosť Rostec chce začať vyrábať lietadlá za použitia domácich technológií a lokálne vyrobenými dielmi. To znamená, že štátna firma sa chce výhradne spoľahnúť na domáci trh. Prvým krokom, ktorým chce spoločnosť začať je vytvorenie náhrady leteckých motorov značky Pratt & Whitney, ktoré sa nachádzajú v lietadlách so stredným odletom, akými sú napríklad MS-21. Rusko chce do roku 2030 vyprodukovať až 124 lietadiel regionálneho typu Superjet, 70 lietadiel Tu-214, 270 lietadiel MS-21, 70 turbovrtuľových lietadiel Il-114, ale aj 12 prúdových lietadiel Il-96.

Rusko týmto rozhodnutím robí podobný krok, ako jeho sused Čínska ľudová republika, ktorá tiež pracuje na výrobe lietadla C919. Toto lietadlo má byť odpoveďou na modely Boening 737 a Airbus A320. S konštrukciou lietadla začala spoločnosť pred 14 rokmi, pričom až teraz začínajú prípravy na jeho certifikáciu. Na rozdiel od Ruska, Čína v tomto prípade používa na konštrukciu lietadla C919 aj západné technológie. To zároveň dáva približný obraz aj o tom, že Ruská federácia bude mať stavbu lietadiel oveľa ťažšiu, bez použitia západných technológií, nakoľko Číne trvá vývoj už takmer 14 rokov.

