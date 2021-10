Rusko akceptuje kryptomeny, ako platidlo

Ruský prezident sa nedávno pozitívne vyjadril na tému digitálnych mien.

Ruský prezident Vladimír Putin v nedávnom rozhovore vyjadril pozitívny názor na digitálne meny, pričom podľa hlavy štátu môžu byť kryptomeny použité ako platidlo za tovar a služby. Zároveň však varoval pred ich použitím, ako formy platidla za ropu, plyn a iné komodity, ktoré tvoria veľkú časť ruského exportu. Tento názor je tak isto aj v rozpore s varovaním Ruskej centrálnej banky, podľa ktorej je obchodovanie s digitálnymi menami veľmi nestabilné a tiež ich nemožno používať, ako platidlo za služby a tovar na ruskom trhu. Ruská federácia ale neplánuje plošný zákaz kryptomien, ako je to v prípade Čínskej ľudovej republiky.

Rusko obviňuje Spojené štáty americké z používania svojej meny ako zbraň, nakoľko väčšina svetových trhov obchoduje práve s dolárom. Vďaka uvaleným sankciám v roku 2014, po anexii Krymu má tak federácia sťaženú pozíciu na svetových trhoch, preto hľadá alternatívu voči americkej mene. Tolerancia ruského prezidenta Putina voči kryptomenám, môže byť spôsobená podobným prístupom amerického prezidenta Bidena, ktorý zvažuje spustenie iniciatívy na preskúmanie krypto-politiky. To by mohlo priniesť v konečnom dôsledku nové predpisy. Naproti tomu, Čínska ľudová republika zaujala voči kryptomenám negatívny prístup a úplne ich zakázala a postavila do ilegality.

Zdroj: Bloomberg,