Rusi prichádzajú o obľúbené appky, Apple bez varovania zasiahol a Kremeľ reaguje ostrými slovami

Ruské úrady v posledných dňoch ostro kritizujú spoločnosť Apple po tom, čo americký technologický gigant odstránil viaceré populárne ruské aplikácie zo svojho obchodu App Store. Najnovšie sa to týka sociálnej siete VKontakte a komunikačnej platformy Max, ktoré patria medzi kľúčové digitálne služby využívané miliónmi ľudí v krajine. Na tému upozornil portál ArsTechnica.
Kremeľ prostredníctvom svojho hovorcu Dmitrija Peskova požaduje od Apple vysvetlenie. Podľa jeho slov ide o nepochopiteľné rozhodnutie, ktoré zapadá do širšieho vzorca zvláštnych krokov zo strany americkej firmy. Peskov zároveň naznačil, že spoľahlivosť Apple ako poskytovateľa služieb môže byť pre ruských používateľov čoraz otáznejšia.
Samotná spoločnosť VK, ktorá stojí za dotknutými aplikáciami, reagovala podobne ostro. Vo svojom stanovisku uviedla, že jej produkty nikdy neboli predmetom medzinárodných sankcií a že Apple mal k dispozícii všetky potrebné právne dokumenty. Napriek tomu podľa nej firma pristúpila k odstráneniu aplikácií bez akéhokoľvek upozornenia, čo označila za neodôvodnený a neprijateľný krok.
Z technického hľadiska odstránenie aplikácií neznamená ich úplné znefunkčnenie. Používatelia, ktorí ich mali nainštalované ešte pred blokovaním, ich môžu naďalej používať. Problémom však je, že aplikácie prišli o podporu push notifikácií, čo výrazne znižuje ich praktickú využiteľnosť. Najskôr bola začiatkom júna odstránená aplikácia Max, neskôr sa rovnaký osud dotkol aj VKontakte.
Celá situácia zároveň poukazuje na dlhodobé napätie medzi ruskými regulačnými orgánmi a globálnymi technologickými firmami. Podľa správy Apple o transparentnosti za rok 2025 patrí Rusko medzi krajiny, ktoré najčastejšie žiadajú odstránenie aplikácií z App Store. Len minulý rok išlo o viac než tisíc prípadov, pričom významnú časť tvorili nástroje na obchádzanie internetových obmedzení.
Ruská vláda sa pritom netají snahou budovať vlastné digitálne prostredie, ktoré bude pod väčšou kontrolou štátu. Tento prístup zahŕňa podporu domácich platforiem a zároveň obmedzovanie zahraničných služieb, ktoré nespĺňajú požiadavky regulátorov. Kritici však upozorňujú, že niektoré z preferovaných aplikácií môžu obsahovať rozsiahle sledovacie mechanizmy, čo vyvoláva otázky o ochrane súkromia.
Peskov otvorene odporučil prechod na zariadenia s operačným systémom Android, kde sú ruské aplikácie naďalej dostupné bez obmedzení. Tie možno stiahnuť nielen z globálnych obchodov, ale aj z domácich platforiem, ktoré štát aktívne podporuje.
Hoci ide zatiaľ skôr o politické vyhlásenia než o konkrétne opatrenia, vývoj naznačuje pokračujúce prehlbovanie digitálnej izolácie Ruska. Spor s Apple tak nie je len otázkou jednej platformy, ale odrazom širšieho konfliktu o kontrolu nad online priestorom a prístupom k informáciám.
Zdroje obrázkov: Gemini AI a Perplexity AI
Pridať nový komentár