RTX2080 Ti Super môže byť čoskoro realitou

NVIDIA nedávno ohlásila, že jej streamovacia služba GeForce Now dostane aktualizáciu v podobe nového grafického čipu.

GeForce Now v súčasnosti beží na čipoch rady Pascal, ale už čoskoro sa to zmení a službu budú poháňať Turing. Realita je taká, že RayTracing dostupný stále nie je, a dokonca sa zhoršil výkon údajne až o 50%. Zaujímavé však je, že ako grafický čip sa javí RTX T10-8 so zvláštnym procesorom a pamäťou. Pred 2 týždňami sa pod T10-8 v programe AIDA64 hlásila zatiaľ nevydaná RTX2080 Ti Super. Otázka tak znie, či len službu GeForce Now bude poháňať 2080Ti Super alebo sa karta dostane aj do voľného predaja.

Skôr sa zdá, že NVIDIA omylom do služby aktivovala aj nejaký testovací rig, pretože hru jedného z používateľov poháňal 2-jadrový Intel CC150 a Windows Server 2012 a T10-8 s 8 GB VRAM. Iný používateľ zase hlási, že mal k dispozícii celých 16GB VRAM na karte T10-8. Podľa všetkého jeden počítač s takouto kartou poháňal najmenej 2 používateľov. NVIDIA tak buď urobila chybu ale testovala karty v reálnom nasadení. Karta je určite za dverami.

Dočkáme sa teda uvedenia RTX2080 Ti Super aj na bežný trh?

Zdroj: techspot