Rozšírené používanie Google vyhľadávača

Najrozšírenejším vyhľadávačom na svete je ten od spoločnosti Google. Podľa stránky STATCOUNTER ho použije až 92% užívateľov pri vyhľadávaní na webe. Málo kto však vie, že Google vyhľadávač vie toho o trochu viacej ako len vyhľadávať zadaný text alebo slová na webe. Pri použití niektorých špecifických znakov a slov, sa môžete dostať k podrobnejšiemu vyhľadávaniu alebo funkcií vyhľadávača Google.

Dve bodky - Použite dvoch bodiek časovom období, napríklad Olympic games 2014..2018, vám vyhľadá stránky obsahujúce slová Olympic Games a číslo 2014,2015,2016,2017,2018.

Hviezdička - Hviezdička medzi dvoma slovami, slúži ako náhrada slova. Napríklad Google * search, vám vyhľadá stránky, ktoré obsahujú slová Google search a medzi nimi je ešte slovo alebo veta.

AND - And je logický výraz, ktorý vyfiltruje iba stránky, ktoré obsahujú tieto dve slová. Napríklad Android and bugs.

OR - Or je ďalší logický výraz, ktorý filtruje výsledky na základe zhody s jedným, druhým alebo obidvoma zadanými slovami. Napríklad Good or bad.

Úvodzovky - Úvodzovky slúžia na vyhľadanie presnej zhody, zadaných slov. Pri použití úvodzoviek sa filtruje aj ako slová za sebou idú. Napríklad "pc sk".

Okrem použitia znakov, k lepšiemu dosiahnutiu výsledkov obsahuje Google vyhľadávač aj niekoľko užitočných funkcií.

Kalkulačka - do vyhľadávača stačí napísať 1+1 a okrem výsledku sa vám zobrazí aj kalkulačka s pokročilými funkciami.

Prevodník mien - ak potrebujete zistiť koľko je 10 eur českých korún a nechce sa vám hľadať aktuálny kurzový lístok, stačí napísať do prehliadača 10 eur to czk a hneď dostanete výsledok.

Prevodník jednotiek - podobne ako prevodník mien, funguje aj prevodník jednotiek. Ak potrebujete rýchlo zistiť koľko je 1 míľa za hodinu kilometrov za hodinu, stačí napísať 1 mph to kmh a výsledok viete okamžite.

Počasie - chystáte sa na výlet do Štrbského Plesa a zaujíma vás ako tam práve je? Do vyhľadávača zadáte jednoduchý reťazec počasie štrbske pleso a behom sekundy viete ako tam je.

Možností ako spresniť vyhľadávanie zadaných slov alebo ako sa dostať k rôznym funkciám Google vyhľadávača je samozrejme viacej. Dnes sme si ukázali pár z nich. V budúcom článku si ukážeme vyhľadávacie príkazy a skryté hry.

ZDROJ: vlastné, GOOGLE